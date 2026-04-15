Champions: PSG y Atlético de Madrid avanzan a semifinales

París Saint-Germain, de Francia, y Atlético de Madrid, de España, se clasificaron a las semifinales de la Champions League 2025-2026 de Europa ayer. El equipo galo, actual campeón del torneo, eliminó al Liverpool, de Inglaterra, y el conjunto albirrojo dejó en el camino a su compatriota Barcelona, luego de los partidos de vuelta de los cuartos de final.

Como visitante PSG venció al Liverpool por 2-0, ambas conquistas fueron anotadas por Ousmane Dembelé en la ciudad de Liverpool (ING), el delantero abrió el marcador a los 73 minutos con un zurdazo de media distancia y selló la victoria a los 91’ luego de un pase de Bradley Barcola.

En el partido de ida el elenco francés también se impuso por 2-0, fue en París (FRA). De esa manera, con doble victoria el equipo del DT español Luis Enrique buscará el bicampeonato en el máximo certamen de clubes del viejo continente, ya que el año pasado levantó la ‘orejona’.

También buscarán el doblete en esta temporada, porque marchan en el primer lugar en la Liga 1 de Francia.

Distinta es la situación del entrenador neerlandés Arne Slot, porque corre riesgo de quedar desvinculado del Liverpool, equipo que marcha quinto en la Premier League y que se eliminó en la Copa FA y en la Copa de la Liga, todos torneos ingleses.

Choque español

Atlético de Madrid se quedó con el pase a las semifinales pese a perder ante Barcelona por 2-1 en la ciudad de Madrid, porque ganó en el primer cotejo por 2-0 en la ciudad de Barcelona la anterior semana.

En el encuentro de ayer Lamine Yamal abrió el marcador para Barcelona a los 4’, Clément Lenglet cometió un error en la salida que aprovechó Ferran Torres, quien hizo el segundo gol a los 24’ tras un pase de Dani Olmo.

Hasta ese momento la llave estaba emparejada, pero el nigeriano Ademola Lookman recibió el balón de Marcos Llorente y descontó a los 31’ para Atlético de Madrid, un tanto que sirvió para la clasificación.

El cuadro azulgrana se quedó con un jugador menos a los 79’, por la expulsión del zaguero Eric García debido a que impidió una acción manifiesta de gol para Atlético de Madrid, cometió una falta al delantero noruego Alexander Sorloth.

Polémica

Raphina que no jugó por lesión pero que sí estuvo con sus compañeros en el Metropolitano, explotó tras el Atlético-Barça cuando se paró en zona mixta.

“Es un partido robado”, aseguró: “Cometer un error es humano, ¿pero que vuelva a suceder en el segundo partido? Hemos jugado muy bien, pero esta eliminatoria nos la han robado”, según medios internacionales.

El extremo justificó su declaración: “El arbitraje ha tenido muchos problemas, es increíble las decisiones que ha tomado, el Atlético ha hecho no sé cuántas faltas y el árbitro no les mostró ni una amarilla. Realmente quiero entender su miedo a que el Barça llegara a pasar la eliminatoria”.

Otros de sus compañeros se resignaron al resultado a pesar de la expulsión que los puso en desventaja en el partido decisivo para llegar a la semifinal.