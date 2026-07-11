Denuncian custodia armada y trabajos con maquinaria en predios de Santa Rita, avasallados hace 45 días

Propietarios de los predios de Santa Rita, ubicados en el municipio de Guarayos en Santa Cruz, denuncian que sus tierras siguen tomadas desde hace 45 días por presuntos avasalladores que amedrentan a quienes se acercan al lugar, según un reporte de Unitel.

De acuerdo con los dueños cerca de 3.000 hectáreas permanecen en poder de los presuntos avasalladores, quiénes incluso estarían usando maquinaria pesada para realizar diferentes tipos de sembradíos.

Hasta proximidades del lugar, llegaron con un dron para hacer tomas aéreas que permitieron constatar que los caminos y accesos están cerrados, además de pequeñas viviendas precarias construidas con madera y hule, evidenciando la permanencia de personas en el lugar.

Según los propietarios, estas tierras son de propiedad privada y no corresponden a predios fiscales.

Durante el sobrevuelo también se observó que los terrenos cuentan con vigilancia y resguardo de parte de los avasalladores.

Los dueños relatan que los avasalladores realizan patrullajes en motocicletas y portan armas largas, además se organizan en turnos para permanecer en los predios e impedir el ingreso de terceros.

Los afectados denunciaron que quienes intentan acercarse al lugar, incluidos los propios propietarios, son amenazados.

Ante esta situación, reiteraron su pedido a las autoridades competentes para que intervengan de manera inmediata y restituyan la posesión de la propiedad Santa Rita.