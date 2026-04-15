Tenis: Juan Carlos Prado gana el duelo entre bolivianos a Murkel Dellien

Tenis
Redacción Central
Publicado el 15/04/2026 a las 11h45
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Juan Carlos Prado salió victorioso del duelo entre bolivianos al superar a Murkel Dellien (un doble 6-3) en la primera ronda del Bolivia Open que se disputó hasta altas horas de la noche del lunes en Santa Cruz.

El encuentro, que se disputó en la pista central del Club de Tenis Santa Cruz, comenzó a las 22:00 ante una buena cantidad de espectadores que esperaron por el “plato principal” para presenciar el segundo duelo histórico entre ambos por el circuito profesional.

La única vez que se habían enfrentado fue en el M15 de Santa Cruz, certamen de nivel Futures que se llevó adelante en 2022. Dellien venció en aquella ocasión por la primera ronda (6-3 y 6-4).

Pero en esta ocasión Prado se cobró la revancha al imponerse en una hora y 28 minutos de partido y con ello avanzó a los octavos de final, instancia en la que rivalizará con el ganador del duelo entre el estadounidense Ryan Dickerson y el argentino Carlos Zárate, que jugarán en esta jornada.

La suerte definió que dos de las tres mejores raquetas del país —el primero es Hugo Dellien— rivalicen al principio del principal torneo profesional del país.

Ambos sets fueron muy parejos; de hecho, la primera cancha fue tan igualada que solo hubo un quiebre de servicio que se dio en el octavo game a favor del cruceño, segundo sembrado de la competición.

En el segundo set, el trinotario intentó reaccionar con algunos puntos, pero Prado fue el que logró hacer dos quiebres más (tercer y noveno juego) para ganar el partido y avanzar a la siguiente ronda.

Este martes por la tarde-noche, Hugo Dellien hará su debut en el Bolivia Open como principal favorito al título. Jugará en la cancha central ante Máximo Zeitune.

También será el inicio de la modalidad de dobles con tres partidos, entre los que está el nacional Leonardo Suárez, quien, junto al estadounidense Preston Brown, rivalizarán con los también estadounidenses Noah Schachter y Pranav Kumar.

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