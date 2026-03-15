La Verde enfrentará a Trinidad y Tobago en un amistoso hoy

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 15/03/2026 a las 11h13
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El seleccionador nacional Óscar Villegas adelantó que apelará a algunos jugadores juveniles para enfrentar hoy a Trinidad y Tobago en su último duelo amistoso antes de partir a México donde jugará el partido por el repechaje ante Surinam el 26, y en caso de pasar la llave también rivalizará contra Irak en su búsqueda de clasificarse a la Copa Mundial. 

Ayer, en conferencia de prensa en Santa Cruz, Villegas explicó que está en sus planes ver diferentes opciones pues, por el momento, no cuenta con todos los jugadores convocados para el repechaje, algunos de quienes se pondrán bajo sus órdenes directamente en Monterrey, México.

“Estoy totalmente convencido de lo que vamos a plantear mañana (por el domingo), tenemos incluso algunos jóvenes que nos van a ayudar a completar la plantilla para el partido.

Más datos 

El partido amistoso ante Trinidad y Tobago se jugará desde las 16:00 en el estadio Ramón Aguilera Costas, donde el plantel practica desde el pasado lunes.  

Para este encuentro, otra de las ausencias es Robson Tomé, de Bolívar, quien se recupera de una lesión. “Contamos con una buena camada de jóvenes”, agregó el entrenador quien reiteró que tras ese partido el equipo seguirá concentrado, pues el lunes emprenderán viaje rumbo a Monterrey.

En tanto, se conoció que un árbitro iraní dirigirá el partido de repechaje de Bolivia ante Surinam, en México.

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