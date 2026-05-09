Rodrigo Paz anuncia una comisión para impulsar la reforma parcial de la Constitución

En su discurso de evaluación del encuentro político en Cochabamba, el presidente Rodrigo Paz anunció este sábado que impulsará una reforma parcial de la Constitución.

"Creo que ya inmediatamente vamos a largar, la reforma parcial de la Constitución y esto será una comisión abierta para que todos puedan participar desde sus sectores", sostuvo.

En su participación también anunció 10 nuevas leyes. Aunque en un listado, solo mencionó 9.

-Nueva Ley de electricidad, está lista

-Nueva Ley de Inversiones

-Nueva Ley de Minería

- Ley de Minería Verde

-Ley del emprendedor Boliviano

-Ley de la reforma de la Justicia

-Ley de Seguridad Nacional. "El estado no es suficiente para garantizar la seguridad

-Ley de reducción de la burocracia

- Ley de Autonomías