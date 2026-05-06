El Tribunal Arbitral declaró inadmisible la apelación de Wilstermann por el descenso

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló ayer en contra del Club Jorge Wilstermann, por lo que su futuro es crítico, debido a que debe cubrir una deuda de aproximadamente ocho millones de dólares.

La institución deportiva interpuso una demanda ante el TAS al considerar que, como tercer involucrado en el caso Montaño, se vio perjudicado, además dijo que no fue notificado por la FBF con varios aspectos del proceso.

Ante los tribunales de justicia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Aurora perdió 33 puntos debido a la falsificación de documentos y adulteración de edad del futbolista Montaño, quien utilizó la identidad de su hermano fallecido Gabriel Montaño.

Primero el Tribunal de Disciplina (TD) determinó la quita de 33 puntos a Aurora para el campeonato 2025 de la División Profesional, fallo que fue ratificado por el Tribunal Superior de Apelaciones (TSA), pero Aurora apeló ante el TAS, que es la máxima entidad de justicia deportiva en el mundo.

El TAS falló a favor de Aurora, que recuperó los puntos y con ello dejó el último puesto de la tabla del campeonato 2025 y Wilstermann cayó del penúltimo al último lugar en la tabla, por lo que descendió directamente, conforme establece el reglamento del torneo de la División Profesional.

En consecuencia, Wilstermann pasó a participar en la categoría Primera A de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC).

La demanda del aviador fue analizada por el árbitro único del TAS Juan Pablo Arriaga, quien emitió su resolución ayer. “Declarar inadmisible la apelación presentada por el club Jorge Wilstermann contra la Resolución Nº 22/2025 del Tribunal Superior de Apelaciones de la FBF, del 19 de diciembre de 2025”, establece el fallo.

“Confirmar en todas sus partes la Resolución Nº 22/2025 del Tribunal Superior de Apelaciones de la FBF, del 19 de diciembre”, añade el laudo arbitral.

Wilstermann adeuda cerca de ocho millones de dólares a exjugadores y exmiembros de sus cuerpos técnicos, entre otros.

Si bien este año tiene el equipo necesario para lograr una de las seis plazas de la Primera A de la AFC para la Copa Simón Bolívar 2027, en esa edición del torneo nacional requeriría reforzarse y no debería tener ninguna prohibición de habilitación de nuevos jugadores por parte de la FIFA. En consecuencia, debe pagar sus deudas o lograr acuerdos con sus acreedores.