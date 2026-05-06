El Tribunal Arbitral declaró inadmisible la apelación de Wilstermann por el descenso

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 06/05/2026 a las 8h26
ESCUCHA LA NOTICIA

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló ayer en contra del Club Jorge Wilstermann, por lo que su futuro es crítico, debido a que debe cubrir una deuda de aproximadamente ocho millones de dólares.

La institución deportiva interpuso una demanda ante el TAS al considerar que, como tercer involucrado en el caso Montaño, se vio perjudicado, además dijo que no fue notificado por la FBF con varios aspectos del proceso.

Ante los tribunales de justicia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Aurora perdió 33 puntos debido a la falsificación de documentos y adulteración de edad del futbolista Montaño, quien utilizó la identidad de su hermano fallecido Gabriel Montaño.

Primero el Tribunal de Disciplina (TD) determinó la quita de 33 puntos a Aurora para el campeonato 2025 de la División Profesional, fallo que fue ratificado por el Tribunal Superior de Apelaciones (TSA), pero Aurora apeló ante el TAS, que es la máxima entidad de justicia deportiva en el mundo.

El TAS falló a favor de Aurora, que recuperó los puntos y con ello dejó el último puesto de la tabla del campeonato 2025 y Wilstermann cayó del penúltimo al último lugar en la tabla, por lo que descendió directamente, conforme establece el reglamento del torneo de la División Profesional.

En consecuencia, Wilstermann pasó a participar en la categoría Primera A de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC).

La demanda del aviador fue analizada por el árbitro único del TAS Juan Pablo Arriaga, quien emitió su resolución ayer. “Declarar inadmisible la apelación presentada por el club Jorge Wilstermann contra la Resolución Nº 22/2025 del Tribunal Superior de Apelaciones de la FBF, del 19 de diciembre de 2025”, establece el fallo.

“Confirmar en todas sus partes la Resolución Nº 22/2025 del Tribunal Superior de Apelaciones de la FBF, del 19 de diciembre”, añade el laudo arbitral.

Wilstermann adeuda cerca de ocho millones de dólares a exjugadores y exmiembros de sus cuerpos técnicos, entre otros.

Si bien este año tiene el equipo necesario para lograr una de las seis plazas de la Primera A de la AFC para la Copa Simón Bolívar 2027, en esa edición del torneo nacional requeriría reforzarse y no debería tener ninguna prohibición de habilitación de nuevos jugadores por parte de la FIFA. En consecuencia, debe pagar sus deudas o lograr acuerdos con sus acreedores.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz
2
Gobierno convoca a encuentro nacional este sábado con líderes y sectores sociales del país
3
Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz
4
YPFB: Pozo ECD-8D apunta a desarrollar reservas de gas
5
En plena aplicación de acción anticrimen siguen asesinatos en El Torno y trópico

Lo más compartido

1
Trump envía buques de guerra a Ormuz para romper bloqueo de Irán
2
Legisladores de Alianza Unidad denuncian intento de golpe de Estado y apuntan a Evo, Condori y la COB
3
Caso 'Maletas': Oviedo apunta a fallas en controles de Aduana
4
Alwyas Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto
5
Transporte paraliza hoy al país y la COB anuncia marchas en las calles

Más en Fútbol

06/05/2026
Alwyas Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto
Ayer en el estadio Municipal, de El Alto se cumplió una frase futbolera popular, “técnico que debuta, técnico que gana”, pues a la cabeza de Marcelo Straccia...
Ver más
05/05/2026
Wilstermann pierde en el TAS y se confirma su descenso
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) declaró inadmisible la apelación que presentó el Club Jorge Wilstermann en contra de la Resolución 22/2025 del...
Ver más
Bolívar cumplió un nuevo aniversario este 2026 con la preocupación sobre su conducción institucional, porque en el corto o mediano plazo debe elegir a su nuevo presidente, a quien reemplace al...
Ver más
04/05/2026
Guido Loayza espera que Claure siga en la presidencia de Bolívar hasta 2028
El cochabambino Julio César Baldivieso dejó de ser entrenador de Always Ready, anunció ayer el club de la banda roja.
Ver más
04/05/2026
Confirman que DT Marcelo Straccia reemplazará a Baldivieso en Always
The Strongest enfrentará a Academia del Balompié Boliviano (ABB) esta tarde en La Paz, en partido válido para la quinta fecha del campeonato de la División Profesional, con el objetivo de volver al...
Ver más
03/05/2026
The Strongest mide fuerzas con ABB con el objetivo de lograr la punta del torneo
En un partido intenso, Aurora venció a Guabirá por 4-2 ayer en Cochabamba y escaló al cuarto puesto en la tabla del campeonato de la División Profesional al sumar 9 unidades. Tiene la misma cantidad...
Ver más
03/05/2026
Aurora remonta ante Guabirá y gana 4-2; sube en la tabla hasta el cuarto lugar
En Portada
06/05/2026 País
Se registran enfrentamientos entre la Policía y marchistas de la COB cerca de la Casa Grande
La marcha de la Central Obrera Boliviana (COB) registró enfrentamientos en el centro de la ciudad de La Paz, cuando los movilizados intentaron rebasar las...
vista
06/05/2026 País
Paz llega a la reunión con los choferes y el Gobierno pide disculpas por la gasolina 'desestabilizada'
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, llegó, poco después de mediodía, a la reunión que se desarrolla en la Casa Grande del Pueblo entre los choferes,...
vista
06/05/2026 País
Gobierno convoca a encuentro nacional este sábado con líderes y sectores sociales del país
El Gobierno convocó a un encuentro nacional en la ciudad de Cochabamba, prevista para este sábado 9 de mayo, con el objetivo de construir una agenda conjunta...
vista
06/05/2026 País
Gobierno reconoce el rol del autotransporte en la economía y ratifica que el diálogo es la única vía para avanzar
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, expresó que reconoce el rol que cumple el sector del transporte en la economía nacional, por lo que ratificó que...
vista
06/05/2026 País
Transporte va hoy a diálogo y amenaza con paro de 48 horas si no hay resultado
Dirigentes del sector transporte confirmaron su participación en el diálogo convocado por el Gobierno para hoy  a las 8:30 en la Casa Grande del Pueblo.
vista
06/05/2026 País
Asamblea Legislativa aprueba declaración pidiendo respeto a la democracia y rechaza intentos de desestabilización
A solicitud de varios legisladores, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó por mayoría una declaración en la que se pide respeto a la democracia y...
vista
Actualidad
Tras una reunión que contó, en su parte final, con la presencia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, el Gobierno y...
Ver más
06/05/2026 País
"La garantía es la firma del Presidente": Gobierno y choferes firman un acuerdo, pero choferes se mantienen en alerta
La marcha de la Central Obrera Boliviana (COB) registró enfrentamientos en el centro de la ciudad de La Paz, cuando los...
Ver más
06/05/2026 País
Se registran enfrentamientos entre la Policía y marchistas de la COB cerca de la Casa Grande
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, llegó, poco después de mediodía, a la reunión que se desarrolla en la Casa...
Ver más
06/05/2026 País
Paz llega a la reunión con los choferes y el Gobierno pide disculpas por la gasolina 'desestabilizada'
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, expresó que reconoce el rol que cumple el sector del transporte en la...
Ver más
06/05/2026 País
Gobierno reconoce el rol del autotransporte en la economía y ratifica que el diálogo es la única vía para avanzar
Deportes
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló ayer en contra del Club Jorge Wilstermann, por lo que su futuro es crítico...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
El Tribunal Arbitral declaró inadmisible la apelación de Wilstermann por el descenso
Ayer en el estadio Municipal, de El Alto se cumplió una frase futbolera popular, “técnico que debuta, técnico que gana...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
Alwyas Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto
Después de una impecable lucha de tres horas y un minuto de partido, Hugo Dellien quedó a un paso de acceder al cuadro...
Ver más
05/05/2026 Tenis
Hugo Dellien protagoniza una dura batalla y cae en el Masters 1000 de Roma
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) declaró inadmisible la apelación que presentó el Club Jorge Wilstermann en...
Ver más
05/05/2026 Fútbol
Wilstermann pierde en el TAS y se confirma su descenso
Doble Click
Por segundo año consecutivo, la escritora potosina Eliana Soza estará presente en el Festival Internacional del Libro...
Ver más
06/05/2026 Cultura
La escritora Eliana Soza resalta la presencia boliviana en Filay 2026
El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió en la Met Gala al comparecer disfrazado de anciano.
Ver más
05/05/2026 Espectáculos
El cantante Bad Bunny sorprende y 'envejece' para la Met Gala 2026
Una veitena de poetas de seis naciones estarán presentes en la octava edición del Festival Internacional de Poesía...
Ver más
05/05/2026 Cultura
La poesía toma Santa Cruz con el octavo Festival de Jauría de Palabras
El estreno del filme nacional “La hija cóndor” marca la agenda cultural cochabambina de la semana 19 de 2026.
Ver más
04/05/2026 Cine
Cartelera: Filme “La hija cóndor” llega atestado de galardones