Embajador de Irán aclara que se refirió a Cochabamba como "Capital Cultural-Gastronómica"

Luego de la polémica surgida por sus declaraciones, el embajador de Irán en Bolivia, Bahram Shahabeddin, aclaró sus palabras respecto a la capitalía. Aseveró que cuando habló de Cochabamba quiso enfatizar su carácter de "Capital Cultural-Gastronómica".

La polémica surgió porque, cuando viajó a la posesión del gobernador Leonardo Loza, manifestó su deseo de que "en el futuro Cochabamba sea la capital de Bolivia". Esto generó rechazo de parte de políticos y autoridades, particularmente de Sucre.

El embajador fue convocado por el canciller Fernando Aramayo y, tras la reunión, lanzó un comunicado al respecto.

Según indicó, mencionó a "Sucre como Capital Constitucional de Bolivia, a La Paz como Sede Gobierno y a Santa Cruz como centro económico del país". Asimismo, resaltó a Oruro como "Capital del Folklore" y Tarija como "Capital de la Viña y el Vino".

"Al referirme a la hospitalidad de la gente de Cochabamba y el clima agradable, quise enfatizar su carácter de 'Capital Cultural-Gastronómica' en un sentido de aprecio por esta querida ciudad", agregó.

Señaló que sus palabras fueron de cortesía y reconocimiento cultural, pero reconoció que "no fueron formuladas de la mejor manera y lamentablemente generaron malestar en algunos sectores del pueblo boliviano".

Ratificó su respeto a la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.