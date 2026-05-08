La OMS confirma cinco casos de hantavirus y es posible que broten más

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AGENCIAS
Publicado el 08/05/2026 a las 8h51
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El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó ayer que ya son cinco los casos confirmados de hantavirus y hay otros tres sospechosos. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha adelantado que el crucero MV Hondius afectado por el brote de hantavirus no atracará en el archipiélago y la evacuación de los pasajeros será con una lancha.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que los pasajeros serán “evaluados a bordo” y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha indicado que la evacuación se hará “sin contacto con la ciudadanía”. Protección Civil ha comunicado que los pasajeros no saldrán del buque hasta que no esté listo el transporte de repatriación.

La naviera Oceanwide, propietaria del crucero MV Hondius, ha informado de que 30 pasajeros de al menos 12 nacionalidades abandonaron el barco en la isla de Santa Elena hace dos semanas, antes de que se declarase el brote de hantavirus. Mientras, el barco navega por el Atlántico rumbo a la isla de Tenerife, donde está previsto que llegue el domingo.

La OMS está investigando como posible origen del brote un viaje para la observación de pájaros por Uruguay, Chile y Argentina realizado por el matrimonio neerlandés que enfermó en el crucero y murió. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para suavizar la tensión entre las dos administraciones por la llegada del barco a Canarias.

Alerta en Países Bajos

tres pasajeros llegaron a los Países Bajos para recibir tratamiento, según informó el jueves Oceanwide Expeditions, la compañía operadora del crucero. Se trata de un ciudadano británico, un alemán de 65 años y un miembro de la tripulación neerlandés de 41 años.

Dos de los pasajeros se encuentran en estado grave, mientras que el tercero, que según la compañía no presenta síntomas, también está recibiendo atención médica.

Por otra parte, un portavoz del gobierno neerlandés declaró ayer a CNN que una mujer acudió a un hospital de Ámsterdam para realizarse pruebas tras una posible exposición relacionada con el crucero.

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