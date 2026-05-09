Tuto Quiroga urge por una reforma parcial de la Constitución para reconstruir Bolivia

El expresidente y líder de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, planteó este sábado al Encuentro Nacional convocado por el gobierno en Cochabamba, acelerar el trabajo de una reforma parcial de la Constitución Política del Estado porque el tiempo apremia para iniciar la reconstrucción institucional y económica del país.

Tuto intervino ante el auditorio con un tono de amplia apertura democrática y legislativa a los cambios que el gobierno plantea, tomando que cuenta que "el grado de destrucción ha sido tan profundo que no se puede cambiar en seis meses. "Hay una enorme tarea de reconstrucción", indicó.

Dijo que Bolivia enfrenta una crisis estructural producto de "20 años de estatismo, centralismo, despilfarro y corrupción", situación que -según afirmó- obliga a actuar con sentido de urgencia y no perder tiempo en la aplicación de reformas.

"El tiempo apremia", afirmó a tiempo de considera la única forma de aplicar cambios de fondo es la reforma parcial. Recordó que el momento político actual debe ser aprovechado para ejecutar esos cambios estructurales porque las actuales limitaciones constitucionales dificultan atraer inversiones y abrir plenamente la economía.

BALANZA DE PAGOS

En materia económica, propuso aplicar un programa internacional de apoyo a la

balanza de pagos, reducir el déficit fiscal y disminuir el tamaño del Estado. "Hay que parar la hemorragia fiscal de la gastadera y la robadera", puntualizó.

También planteó aprobar un paquete de leyes estructurales orientadas a reactivar la economía y atraer inversiones: Ley de Hidrocarburos, Ley de Energía, Ley de Minería, Ley Agropecuaria, Ley de Zonas Francas y Ley de Inversiones.

Complementariamente, propuso impulsar acuerdos de libre comercio, fortalecer la seguridad jurídica y promover áreas vinculadas a la economía digital, inteligencia artificial y bonos de carbono.

RECONSTRUCIÓN INSTITUCIONAL

En el plano institucional, pidió fortalecer la independencia judicial y modificar la estructura de entidades estratégicas del Estado. Dijo que "la justicia debe ser independiente. Yacimientos y el Banco Central deben tener directorios designados por dos tercios".

También cuestionó la concentración de recursos en el nivel central y planteó una redistribución hacia regiones y municipios. "Toda la sangre fluye hacia el gobierno central. Hay que poner al país de pie para que el dinero llegue a las regiones".

Sobre el sector productivo, pidió priorizar una reforma agropecuaria orientada a generar divisas, alimentos y combustibles y en ese contexto dijo que una ley agropecuaria debe ser la primera en ser tratada porque es la que más rápido genera divisas, alimentos y etanol.

Sin mencionar la Ley 1720 en fase de abrogación en la Asamblea, reiteró su propuesta de defender la propiedad privada productiva y pidió otorgar seguridad jurídica al sector. Quiroga sugirió al Senado hacer culto de la propiedad privada individual titulada para producir alimentos y traer divisas.

En sus palabras de reflexión, sostuvo que Bolivia atraviesa una coyuntura decisiva y llamó a no desaprovechar la oportunidad política actual para transformar el país. En un mensaje directo al presidente Rodrigo Paz, le recordó que "Dios le ha dado una segunda oportunidad sobre la tierra y hay que aprovecharla, usarla y cambiar Bolivia para siempre".