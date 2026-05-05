Wilstermann pierde en el TAS y se confirma su descenso

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) declaró inadmisible la apelación que presentó el Club Jorge Wilstermann en contra de la Resolución 22/2025 del Tribunal Superior de Apelación de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el pasado 19 de diciembre en procura de mantenerse en la División Profesional del fútbol boliviano.

Además, Wilstermann deberá asumir el pago de los costos legales a favor de la Federación Boliviana de Fútbol y del Club Aurora.

El fallo firmado por el árbitro Juan Pablo Arraigada ordena que Wilstermann contribuya con la suma de CHF 2,000 a favor de las siguientes entidades: Federación Boliviana de Fútbol y el Club Deportivo Profesional Aurora por los costes legales del proceso.

Con este fallo se confirma el descenso de Wilstermann a la Primera A de la Asociación de Fútbol de Cochabamba.