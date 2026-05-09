Cochabamba consolida su proyección logística internacional con la creación del centro 'Cochabamba al Mundo'

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Cámara de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO) suscribieron el Convenio Interinstitucional para el funcionamiento del Centro Logístico y de Servicios a la Exportación e Importación “Cochabamba al Mundo”, una iniciativa estratégica orientada a fortalecer la logística aeroportuaria, la competitividad exportadora y la integración comercial del departamento.

El acto contó con la participación del Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, junto a autoridades nacionales, representantes empresariales y actores vinculados al comercio exterior, consolidando un espacio de articulación público-privada orientado a fortalecer las capacidades logísticas de Cochabamba.

El convenio establece un marco de cooperación interinstitucional para la instalación, implementación y funcionamiento del Centro Logístico en instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann, consolidando una alianza estratégica destinada a optimizar procesos de exportación e importación, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad regional.

Durante el acto, el presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, destacó la importancia de reactivar una iniciativa que ya había sido impulsada desde 2004 y que hoy logra consolidarse mediante un nuevo convenio institucional orientado a fortalecer la infraestructura logística y las capacidades exportadoras de Cochabamba.

La iniciativa contempla la articulación de servicios públicos y privados vinculados al comercio exterior en un solo espacio operativo, promoviendo una mayor eficiencia en los procesos administrativos, logísticos y de despacho de carga. Asimismo, incorpora inversiones en infraestructura, equipamiento y adecuaciones técnicas destinadas a fortalecer la operatividad aeroportuaria y los servicios especializados para el sector exportador.

CADEXCO impulsará la puesta en funcionamiento estratégico de cámaras de frío y soluciones logísticas especializadas para exportación, mientras que la FEPC fortalecerá mecanismos de articulación empresarial orientados a reducir barreras operativas, dinamizar el comercio exterior y promover nuevas oportunidades de internacionalización para las empresas cochabambinas.

La consolidación del Centro Logístico “Cochabamba al Mundo” forma parte de la Visión Cochabamba 2030 presentada en el Congreso Empresarial 2026, particularmente dentro del pilar de Integración Logística y Conectividad Nacional, orientado a posicionar al departamento como nodo estratégico de integración económica y plataforma logística para el comercio nacional e internacional.

Asimismo, la iniciativa fortalece el desarrollo de servicios especializados vinculados a logística, transporte, almacenaje, despacho de carga y comercio exterior, consolidando condiciones para atraer inversión y fortalecer la competitividad regional.

Durante el Congreso Empresarial 2026, el sector empresarial identificó la necesidad de consolidar infraestructura logística estratégica capaz de reducir costos operativos, mejorar tiempos de exportación y fortalecer la conexión de Cochabamba con corredores nacionales e internacionales, objetivos que hoy comienzan a materializarse mediante esta alianza institucional.

Desde la FEPC se destacó que este proyecto representa un avance concreto hacia la consolidación de Cochabamba como un centro articulador del comercio exterior boliviano, fortaleciendo la conexión entre producción, logística e inversión para impulsar el desarrollo económico del departamento y del país.