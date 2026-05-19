EMSA usa en parques barredoras mecánicas e hidrolavadoras

La Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) implementó ayer un nuevo sistema de trabajo para la limpieza de la ciudad de Cochabamba. Se trata del uso de barredoras mecánicas e hidrolavadoras.

El gerente de EMSA, René Quiroga, informó que los equipos se utilizarán para espacios públicos como plazas y parques.

EMSA remarcó además que los trabajos se realizarán en el horario nocturno para no afectar las actividades diarias de la población.

Quiroga informó que estas labores se iniciaron la semana pasada y forman parte de un trabajo intensivo en distintos espacios públicos de la ciudad.

“Desde la anterior semana hemos iniciado un plan de trabajo bastante intenso en la limpieza de plazas y parques. Estamos usando todo el equipo que tenemos, con barredoras mecánicas y sistema de hidrolavado, para dejar estos espacios limpios”, señaló.

Explicó que el trabajo se realiza en horario nocturno, entre las 22:30 y la madrugada, con el fin de evitar molestias a los ciudadanos y permitir que los espacios estén limpios desde primeras horas de la mañana.

“Trabajamos desde las 10:30 u 11 de la noche hasta la madrugada. Hemos limpiado varios parques, para que en la mañana ya esté todo limpio y la gente no tenga problemas para ir a su trabajo”, indicó.

Según detalló, el operativo cuenta con dos barredoras mecánicas trabajando en distintos puntos de la ciudad, además de dos equipos de hidrolavado y personal de limpieza manual.

Cada equipo de hidrolavado está conformado por 10 personas, mientras que el barrido mecánico requiere tres trabajadores por máquina, lo que permite cubrir varias áreas al mismo tiempo de manera adecuada para el aseo urbano.

Las labores ya se realizaron en varios parques de la ciudad y continuarán en otros sectores en los próximos días, según el gerente de la empresa de aseo de la ciudad..