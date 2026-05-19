El Vicepresidente respalda protestas de la COB

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 19/05/2026 a las 18h42
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El vicepresidente Edmand Lara expresó públicamente su respaldo a las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y criticó las aprehensiones ejecutadas contra dirigentes sociales en medio de los conflictos y bloqueos que atraviesa el país.

En una declaración, junto a diputados y senadores del Partido Demócrata Cristiano, Lara afirmó que Bolivia vive un momento “profundamente preocupante y peligroso para la democracia”, al denunciar que el Gobierno estaría respondiendo con presión y amenazas a las protestas sociales.

“Dirigentes de la Central Obrera Boliviana salen a exigir diálogo y un incremento salarial justo para los trabajadores. No están pidiendo privilegios; están reclamando respuestas frente a la difícil situación que vive el país.

“¿Y cuál es la respuesta del presidente Rodrigo Paz y de sus ministros? Órdenes de aprehensión, persecución e intimidación. Eso no es diálogo, no es democracia; eso es querer imponer el miedo desde el poder”, sostuvo.

Lara aseguró que el conflicto ya no gira únicamente en torno a demandas salariales, sino a la forma en que el Ejecutivo enfrenta el descontento social. En ese sentido, advirtió que perseguir a dirigentes en medio de protestas envía un mensaje de amedrentamiento a la población.

“Cuando se persigue a dirigentes sociales en medio de una protesta, el mensaje que se envía es claro: ‘si reclamas, te callamos; si protestas, te perseguimos’. Y Bolivia no puede normalizar eso”, afirmó.

El vicepresidente también defendió el derecho a la protesta y señaló que exigir mejoras o pedir diálogo no puede considerarse un delito. Por ello, pidió que se suspendan las órdenes de aprehensión contra dirigentes movilizados y se garantice el derecho constitucional a la protesta “sin amenazas ni represalias”.

Asimismo, instó al mandatario y a su gabinete a convocar a un diálogo “real, transparente y sin condiciones” y reclamó mayor información sobre la situación económica del país.

“Bolivia merece saber qué está pasando realmente con los recursos públicos y por qué algunos sectores son escuchados mientras otros son reprimidos”, expresó.

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