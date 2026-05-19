Fiscalía imputará a 28 de los 122 movilizados arrestados el lunes en La Paz

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 19/05/2026 a las 17h09
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La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia informó que, de las 122 personas detenidas por la Policía tras los hechos de violencia registrados el lunes en la ciudad de La Paz, 28 continúan en calidad de aprehendidas y esperan la definición de su situación jurídica.

La información fue proporcionada por Kurmi Rocha, quien señaló que la institución realizó seguimiento a los arrestos efectuados en el marco de las movilizaciones y bloqueos que desde hace más de dos semanas afectan a la sede de Gobierno.

“Estamos a la espera de que nos indiquen la imputación formal presentada por el Ministerio Público para que se desarrolle una audiencia de medidas cautelares en las próximas horas o el día de mañana”, explicó Rocha.

El representante de la Apdhb aclaró que la organización no respaldará actos vandálicos ni conductas ilícitas, aunque remarcó que las investigaciones deben desarrollarse de manera imparcial y con pruebas suficientes.

“Como miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia no vamos a defender los actos delictivos porque somos una institución imparcial. Todo acto delictivo debe ser sancionado”, afirmó.

En ese contexto, consideró que las autoridades deben identificar a los responsables mediante imágenes de cámaras de seguridad instaladas en edificios públicos y privados que resultaron afectados durante las protestas.

Rocha también denunció que algunas personas habrían sido arrestadas sin justificación. Según indicó, hubo ciudadanos detenidos únicamente por transitar por el lugar o por vestir ropa de provincia, situación que calificó como irregular.

“Hubo personas que fueron detenidas por el simple hecho de transitar o de estar vestidos con indumentarios de provincia, esas ya son detenciones ilegales que no corresponden”, sostuvo.

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