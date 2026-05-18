Alcaldía suspende temporalmente el Desayuno Escolar por bloqueos y garantiza su reposición

La Alcaldía de Cochabamba informó sobre la suspensión temporal de la distribución del Desayuno Escolar debido a los bloqueos de caminos registrados en distintos puntos del país. Esta situación impide el traslado de los insumos necesarios para la elaboración de las raciones alimentarias destinadas a las unidades educativas del municipio.

El secretario de Desarrollo Humano, Diego Murillo, explicó que más de 160.000 estudiantes de 384 establecimientos educativos fiscales, de convenio, centros de educación alternativa y educación especial se ven afectados por esta medida. Sin embargo, aclaró que el municipio sostuvo la entrega del beneficio durante los últimos días mediante un plan de contingencia, pese a las dificultades logísticas generadas por el conflicto social.

“Los insumos provenientes de distintas regiones del país no lograron llegar debido a los bloqueos. Hemos mantenido la distribución el mayor tiempo posible, pero actualmente la situación se ha vuelto insostenible”, señaló Murillo.

La autoridad informó que esta determinación fue comunicada oportunamente a la Red de Padres de Familia y garantizó que las raciones no entregadas durante los días de suspensión serán repuestas en su totalidad.