Bloqueadores en Huayllani amenazan a personal de salud con quemarlos

Bloqueadores instalados en el sector de Huayllani, municipio de Sacaba, Cochabamba, amenazaron con incendiar un vehículo en el que se encontraban cinco profesionales de salud, según denunciaron las víctimas. El hecho ocurrió la noche del lunes, cuando el grupo fue interceptado tras salir de un hospital alrededor de las 19:00.

Los manifestantes acusaron a los ocupantes del vehículo de tomar fotografías y videos para difundirlos, reteniéndolos a pocos metros del centro médico. Bajo amenazas, obligaron a las cinco personas a descender del motorizado, advirtiendo que lo quemarían con ellos dentro si no obedecían.

Una vez fuera del vehículo, los bloqueadores les arrebataron los celulares, revisaron su contenido y procedieron a eliminar fotografías y audios, además de sacarlos de grupos de WhatsApp. Las víctimas, una doctora, dos enfermeras y dos médicos internistas, entre ellos un varón, relataron haber vivido momentos de terror.

Finalmente, un vehículo policial que transitaba por la zona logró intervenir y rescatarlos, permitiendo que presentaran la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).