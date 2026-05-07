La cantante de “Total Eclipse of the Heart” es hospitalizada de emergencia en Portugal

La cantante galesa Bonnie Tyler, de 74 años, se está recuperando tras someterse a una intervención quirúrgica de urgencia en Portugal, donde tiene una casa cerca de Faro, en el Algarve, según informaron medios. Tyler, condecorada con un MBE en 2023, ha dicho que nunca se cansará de interpretar su 'hit' característico 'Total Eclipse of the Heart'.

Un comunicado en su página web oficial señalaba: "Lamentamos mucho anunciar que Bonnie ha sido ingresada en el hospital de Faro (Portugal), donde tiene una casa, para someterse a una cirugía intestinal de urgencia". Añadió que la intervención había salido bien y que ahora se estaba recuperando, y que sus familiares, amigos y seguidores le deseaban una recuperación completa y rápida.