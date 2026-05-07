Bolívar empata La Guaira y se mantiene en la lucha en la Copa Libertadores

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 07/05/2026 a las 8h48
ESCUCHA LA NOTICIA

Bolívar empató con el venezolano Deportivo La Guaira 1-1 ayer en Caracas. Lo hizo sobre el final y con fortuna, por lo que sigue en el segundo puesto del grupo C de la Copa Libertadores y mantiene sus posibilidades de clasificarse a los octavos de final. El partido fue válido para la cuarta fecha.

El conjunto celeste tenía la necesidad de sumar puntos en calidad de visitante y debido a ello jugó de igual a igual, al menos en el primer tiempo, porque en el segundo el local fue mejor, pero inefectivo.

El delantero José Alí Meza, de Deportivo La Guaira, un conocido del fútbol boliviano por sus pasos por Oriente Petrolero y Always Ready, insistió  con remates, la mayoría sin destino de red.

Por los costados respondió especialmente la Academia, con Patricio Rodríguez y Carlos Antonio Melgar, pero las jugadas y remates no prosperaban. El local se dio modos para accionar dentro del área de Bolívar y si bien generó zozobra no anotaba, hasta que a los 31 minutos Meza abrió el marcador luego de un contragolpe, en el cual el defensor central Ignacio Gariglio no lo pudo contener.

Los ataques posteriores de Bolívar no tuvieron la fuerza necesaria y la primera etapa concluyó con ventaja para el elenco llanero.

En el segundo tiempo, Bolívar insistió con jugadas de Robson Matheus Tomé y apariciones del delantero Dorny Romero, pero sin contundencia.

Después, La Guaira llegó a dominar las acciones y cuando parecía que iba a ganar el cotejo llegó el empate de Bolívar, gracias a un remate de tiro libre de Leonel Justiniano, que rebotó en un defensor, en tiempo adicional.

El mejor del grupo hasta el momento es el argentino Independiente Rivadavia, mientras que la decepción es el brasileño Fluminense. Quedan dos fechas por disputarse con dos plazas disponibles para los octavos.

En los dos partidos ante Bolívar, La Guiara se puso en ventaja y no supo aguantar, en las dos ocasiones se hizo empatar y pagó cara su actitud.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Identifican cepa andina de hantavirus que se propaga entre humanos
2
Hace un año: la esposa del actor Gene Hackman murió de hantavirus, en su casa encontraron excrementos de roedores
3
Gobierno abre posibilidad de abrogar ley 1720 y deja en manos de la Asamblea
4
Detienen a la madre de la niña ultrajada en El Abra por encubrimiento
5
Los choferes suspenden bloqueo, pero presionan campesinos, COB y maestros

Lo más compartido

1
Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz
2
Gobierno convoca a encuentro nacional este sábado con líderes y sectores sociales del país
3
Líderes mineros y cobistas ganan Bs 47 MM por año
4
EEUU recomienda a sus ciudadanos evitar visitar el Chapare por aumento de delitos y narcotráfico
5
Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz

Más en Fútbol

07/05/2026
Mustafá seguirá en la presidencia y llevará adelante el plan B en Wilstermann; no renunciará
El presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, aseguró ayer que no renunciará a su cargo y que ahora aplicará el plan B, que es intentar el regreso del...
Ver más
06/05/2026
El Tribunal Arbitral declaró inadmisible la apelación de Wilstermann por el descenso
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló ayer en contra del Club Jorge Wilstermann, por lo que su futuro es crítico, debido a que debe cubrir una deuda de...
Ver más
Ayer en el estadio Municipal, de El Alto se cumplió una frase futbolera popular, “técnico que debuta, técnico que gana”, pues a la cabeza de Marcelo Straccia el plantel de Always Ready derrotó a un...
Ver más
06/05/2026
Always Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) declaró inadmisible la apelación que presentó el Club Jorge Wilstermann en contra de la Resolución 22/2025 del Tribunal Superior de Apelación de la Federación...
Ver más
05/05/2026
Wilstermann pierde en el TAS y se confirma su descenso
Bolívar cumplió un nuevo aniversario este 2026 con la preocupación sobre su conducción institucional, porque en el corto o mediano plazo debe elegir a su nuevo presidente, a quien reemplace al...
Ver más
04/05/2026
Guido Loayza espera que Claure siga en la presidencia de Bolívar hasta 2028
El cochabambino Julio César Baldivieso dejó de ser entrenador de Always Ready, anunció ayer el club de la banda roja.
Ver más
04/05/2026
Confirman que DT Marcelo Straccia reemplazará a Baldivieso en Always
En Portada
07/05/2026 Seguridad
EEUU recomienda a sus ciudadanos evitar visitar el Chapare por aumento de delitos y narcotráfico
El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 28 de abril su advertencia de viaje para Bolivia, recomendando a los ciudadanos estadounidenses...
vista
07/05/2026 Economía
Gobierno presenta Ley de Electricidad para incorporar energías renovables con apertura al sector privado
El Gobierno presentó este jueves el proyecto de Ley de Electricidad y Energías Renovables, con el que busca incorporar energías renovables y abrir el mercado...
vista
07/05/2026 País
"Es riesgoso" y "no se puede ceder a chantajes": Samuel y Camacho rechazan la abrogación de la Ley 1720
Por separado, dos de los aliados del Gobierno, el empresario Samuel Doria Medina y el exgobernador de Santa Cruz Fernando Camacho, expresaron su rechazo a la...
vista
07/05/2026 Cochabamba
Se agudiza crisis de la basura y bloquean vía al vertedero en Cotapachi
Cochabamba enfrenta una creciente crisis en la gestión de residuos sólidos tras el cierre del botadero de K’ara K’ara, el 30 de abril, situación que ha...
vista
07/05/2026 Cochabamba
Fexco 2026 de Cochabamba superó los $us 84 millones en intenciones de negocio
Como resultado de la Rueda Empresarial de Negocios y la Vitrina Comercial Exportadora, la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) Negocios 2026...
vista
07/05/2026 País
La reina Letizia de España visitará Bolivia en junio para fortalecer vínculos bilaterales
Bolivia recibirá a la reina Letizia de España en una visita oficial que marcará la conmemoración de los 40 años de cooperación española con el país e incluirá...
vista
Actualidad
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, posesionó este jueves a las nuevas autoridades que conforman el gabinete...
Ver más
07/05/2026 Cochabamba
Loza posesiona a su gabinete, elimina dos secretarías y anuncia ley de austeridad
La Fexco Negocios 2026 consolidó un movimiento económico proyectado superior a $us 84 millones en la Rueda Empresarial...
Ver más
07/05/2026 Economía
Fexco Negocios: Rueda y Vitrina Comercial generan $us 84 millones
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado este jueves...
Ver más
07/05/2026 Mundo
La OMS confirma la infección por hantavirus en cinco de los ocho casos sospechosos
El encuentro nacional convocado por el presidente Rodrigo Paz, genera expectativas, desde Libre, anticipan que...
Ver más
07/05/2026 País
Libre anticipa fracaso del encuentro de Rodrigo Paz, pero Tuto Quiroga irá con propuestas de reforma
Deportes
El presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, aseguró ayer que no renunciará a su cargo y que ahora aplicará el...
Ver más
07/05/2026 Fútbol
Mustafá seguirá en la presidencia y llevará adelante el plan B en Wilstermann; no renunciará
Bolívar empató con el venezolano Deportivo La Guaira 1-1 ayer en Caracas. Lo hizo sobre el final y con fortuna, por lo...
Ver más
07/05/2026 Fútbol
Bolívar empata La Guaira y se mantiene en la lucha en la Copa Libertadores
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló ayer en contra del Club Jorge Wilstermann, por lo que su futuro es crítico...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
El Tribunal Arbitral declaró inadmisible la apelación de Wilstermann por el descenso
Ayer en el estadio Municipal, de El Alto se cumplió una frase futbolera popular, “técnico que debuta, técnico que gana...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
Always Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto
Doble Click
La artista barranquillera Shakira fue anunciada como la intérprete de la canción oficial del Mundial 2026, torneo que...
Ver más
07/05/2026 Música
Shakira presenta "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026
La cantante galesa Bonnie Tyler, de 74 años, se está recuperando tras someterse a una intervención quirúrgica de...
Ver más
07/05/2026 Música
La cantante de “Total Eclipse of the Heart” es hospitalizada de emergencia en Portugal
Llegó el día. Hoy se estrena la multipremiada película nacional “La hija cóndor” tras un periplo exitoso en el exterior...
Ver más
07/05/2026 Cine
Filme “La hija cóndor” llega para conquistar a su público
Por segundo año consecutivo, la escritora potosina Eliana Soza estará presente en el Festival Internacional del Libro...
Ver más
06/05/2026 Cultura
La escritora Eliana Soza resalta la presencia boliviana en Filay 2026