Bolívar empata La Guaira y se mantiene en la lucha en la Copa Libertadores

Bolívar empató con el venezolano Deportivo La Guaira 1-1 ayer en Caracas. Lo hizo sobre el final y con fortuna, por lo que sigue en el segundo puesto del grupo C de la Copa Libertadores y mantiene sus posibilidades de clasificarse a los octavos de final. El partido fue válido para la cuarta fecha.

El conjunto celeste tenía la necesidad de sumar puntos en calidad de visitante y debido a ello jugó de igual a igual, al menos en el primer tiempo, porque en el segundo el local fue mejor, pero inefectivo.

El delantero José Alí Meza, de Deportivo La Guaira, un conocido del fútbol boliviano por sus pasos por Oriente Petrolero y Always Ready, insistió con remates, la mayoría sin destino de red.

Por los costados respondió especialmente la Academia, con Patricio Rodríguez y Carlos Antonio Melgar, pero las jugadas y remates no prosperaban. El local se dio modos para accionar dentro del área de Bolívar y si bien generó zozobra no anotaba, hasta que a los 31 minutos Meza abrió el marcador luego de un contragolpe, en el cual el defensor central Ignacio Gariglio no lo pudo contener.

Los ataques posteriores de Bolívar no tuvieron la fuerza necesaria y la primera etapa concluyó con ventaja para el elenco llanero.

En el segundo tiempo, Bolívar insistió con jugadas de Robson Matheus Tomé y apariciones del delantero Dorny Romero, pero sin contundencia.

Después, La Guaira llegó a dominar las acciones y cuando parecía que iba a ganar el cotejo llegó el empate de Bolívar, gracias a un remate de tiro libre de Leonel Justiniano, que rebotó en un defensor, en tiempo adicional.

El mejor del grupo hasta el momento es el argentino Independiente Rivadavia, mientras que la decepción es el brasileño Fluminense. Quedan dos fechas por disputarse con dos plazas disponibles para los octavos.

En los dos partidos ante Bolívar, La Guiara se puso en ventaja y no supo aguantar, en las dos ocasiones se hizo empatar y pagó cara su actitud.