Diputados aprueban la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras

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Unitel
Publicado el 09/05/2026 a las 8h41
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Tras una maratónica sesión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en sus dos estaciones el proyecto de abrogación de la Ley 1720, que permite la conversión de la pequeña a mediana propiedad.

El proyecto de ley deberá pasar al Senado para su revisión.

"Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión", señaló la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera.

"Se abroga la Ley N° 1720 del 10 de abril de 2026. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los 9 días del mes de mayo del año dos mil veintiséis", señala el artículo único del documento aprobado en la madrugada de este sábado.

Antes del tratamiento, la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente remitió al pleno de Diputados el proyecto de ley para la abrogación de la Ley 1720, luego de subsanar las observaciones realizadas durante la sesión legislativa del jueves.

Sectores indígenas han cuestionado la norma y advirtieron sobre un posible riesgo para las tierras comunitarias, una versión que descartó el Gobierno.

Una vigilia de los movilizados de Pando y Beni, permanecen en los alrededores de la plaza Murillo, en la ciudad de La Paz.

Además, sectores productivos del país se han declarado en emergencia por la intención de abrogar la norma y anunciaron encuentros para asumir medidas en defensa de la ley.

 

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