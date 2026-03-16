Cartelera: Yuri Ortuño y Alfredo Coca rinden homenaje a los padres

El festejo por el Día del Padre marca la agenda cultural de Cochabamba en la duodécima semana de la gestión 2026.

El cine, el arte, la música se suman a la nutrida cartelera.

LUNES 16

En el marco de “Francofonía 2026”, la Alianza Francesa de Cochabamba presenta lunes de cine canadiense, proyectando el cortometraje documental “19 jours”, desde las 19:00.

Cinco destacados artistas nacionales protagonizan una exposición colectiva de pintura y escultura en el salón Gíldaro Antezana. La muestra se extiende hasta el 29 de marzo.

MARTES 17

El teatro Adela Zamudio acoge el "Festival de danzas", impulsado por el Centro de Danza Jhezabel. El espectáculo comienza a las 19:00 y se replica el miércoles en el mismo escenario y horario.

JUEVES 19

Poieskat presenta “Testimonios”, un evento poético musical que fusiona poesía, melodía y video en escena. Covers de recitación y obras propias de Oscar Jordán, acompañadas por las melodías de Paola Rodríguez, en una experiencia que oscila entre la oscuridad y la euforia de estar vivos. La cita es en “Half Time” desde las 20:00

El destacado charanguista Alfredo Coca y el eximio artista Yuri Ortuño y la Nueva Proyección rinden homenaje a los padres con conciertos en “El mesón del cantor”. Coca anima la fiesta a mediodía y Ortuño en la velada nocturna.

Se estrena la película “Pinocho” del cineasta ruso Igor Voloshin. Es la historia contada con la ayuda de la tecnología moderna.