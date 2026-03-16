Cartelera: Yuri Ortuño y Alfredo Coca rinden homenaje a los padres

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 16/03/2026 a las 9h46
ESCUCHA LA NOTICIA

El festejo por el Día del Padre marca la agenda cultural de Cochabamba en la duodécima semana de la gestión 2026.

El cine, el arte, la música se suman a la nutrida cartelera.

LUNES 16

En el marco de “Francofonía 2026”, la Alianza Francesa de Cochabamba presenta lunes de cine canadiense, proyectando el cortometraje documental “19 jours”, desde las 19:00.

Cinco destacados artistas nacionales protagonizan una exposición colectiva de pintura y escultura en el salón Gíldaro Antezana. La muestra se extiende hasta el 29 de marzo. 

MARTES 17

El teatro Adela Zamudio acoge el "Festival de danzas", impulsado por el Centro de Danza Jhezabel. El espectáculo comienza a las 19:00 y se replica el miércoles en el mismo escenario y horario.

JUEVES 19

Poieskat presenta “Testimonios”, un evento poético musical que fusiona poesía, melodía y video en escena. Covers de recitación y obras propias de Oscar Jordán, acompañadas por las melodías de Paola Rodríguez, en una experiencia que oscila entre la oscuridad y la euforia de estar vivos. La cita es en “Half Time” desde las 20:00

El destacado charanguista Alfredo Coca y el eximio artista Yuri Ortuño y la Nueva Proyección rinden homenaje a los padres con conciertos en “El mesón del cantor”. Coca anima la fiesta a mediodía y Ortuño en la velada nocturna.

Se estrena la película “Pinocho” del cineasta ruso Igor Voloshin. Es la historia contada con la ayuda de la tecnología moderna.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
2
Kanata Metropolitana: los desafíos en debate rumbo a las subnacionales
3
Avanza la investigación del caso Marset: hallan máscaras y revisan cajas
4
Nueve candidatos le dicen a Cochabamba sus propuestas en el debate
5
Los vecinos de Valle Hermoso Central piden el mantenimiento del parque Mariscal Santa Cruz

Lo más compartido

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
2
Bolivia se despide de su hinchada antes del repechaje con goleada ante Trinidad y Tobago
3
Las campañas ingresan en la recta final, a siete días de las subnacionales
4
Granizada y lluvia provocan desborde del río Koani en La Paz
5
Jurados se preparan para administrar mesas de sufragio en Cochabamba

Más en Cultura

03/10/2026
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a los símbolos. Alfredo Bryce Echenique...
Ver más
16/03/2026
Seis territorios, una sola voz: mujeres tejen paz desde sus experiencias e historias
En el marco del proyecto “Tramarte, encuentros para tejer paz”, se presentó una muestra y exposición fotográfica sobre las experiencias de vida de diferentes...
Ver más
El reconocido actor argentino-boliviano Fernando Gamarra calificó como “importante” su participación en la serie televisa estadounidense “La Ley y el Orden”.
Ver más
12/03/2026
Fernando Gamarra: “es un paso importante en mi múltiple carrera”
La primera edición del libro ¿Dónde carajos está Litovchenko? tuvo rotundo éxito, agotándose el medio millar de ejemplares que salió a la venta.
Ver más
11/03/2026
Llega la segunda edición de ¿Dónde carajos está Litovchenko?
Alfredo Bryce Echenique, uno de los escritores peruanos más reconocidos de la literatura contemporánea en lengua española, falleció este martes a los 87 años, informaron tanto medios locales como...
Ver más
10/03/2026
Muere el reconocido escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años
“El Palacio Suena” arranca la temporada 2026 con fuerza. Del jueves 12 al martes 29 de marzo pondrán en escena “Meteora y las estrellas” con una amplio despliegue de arte, música y luces.
Ver más
10/03/2026
El Palacio Suena retorna con una nueva historia
En Portada
16/03/2026 País
Avanza la investigación del caso Marset: hallan máscaras y revisan cajas
La Policía Boliviana y la Fiscalía avanzan con la investigación del caso Marset tras la captura del narco uruguayo el pasado 13 de marzo en un barrio...
vista
16/03/2026 País
Kanata Metropolitana: los desafíos en debate rumbo a las subnacionales
A pocos días de las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo, la región metropolitana de Kanata, integrada por los municipios de Cercado, Sacaba,...
vista
16/03/2026 Cultura
Seis territorios, una sola voz: mujeres tejen paz desde sus experiencias e historias
En el marco del proyecto “Tramarte, encuentros para tejer paz”, se presentó una muestra y exposición fotográfica sobre las experiencias de vida de diferentes...
vista
15/03/2026 País
Granizada y lluvia provocan desborde del río Koani en La Paz
Una intensa granizada acompañada de fuerte lluvia registrada entre las 16:00 y 17:00 de este domingo en las cuencas de los ríos río Irpavi y río Achumani...
vista
15/03/2026 País
Conozca el orden de los debates de candidatos a alcaldes en el eje troncal
Tras un sorteo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de los Tribunales Electorales Departamentales (TED), definió el orden de participación de los...
vista
15/03/2026 Fútbol
Bolivia se despide de su hinchada antes del repechaje con goleada ante Trinidad y Tobago
La selección boliviana se despidió de su hinchada con una goleada ante Trinidad y Tobago por 3-0, dando un aire de ilusión de cara a la participación en el...
vista
Actualidad
Cochabamba disfrutó ayer de un pedazo de la India en el Festival Holi que se realizó en el Parque de la Familia.
Ver más
16/03/2026 Cochabamba
Holi Cochabamba El color de la India
Los vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) Valle Hermoso Central reclaman por la falta de mantenimiento...
Ver más
16/03/2026 Cochabamba
Los vecinos de Valle Hermoso Central piden el mantenimiento del parque Mariscal Santa Cruz
Nueve de los 10 candidatos participaron anoche del debate a la Alcaldía de Cochabamba del Tribunal Electoral...
Ver más
16/03/2026 Cochabamba
Nueve candidatos le dicen a Cochabamba sus propuestas en el debate
La Policía Boliviana y la Fiscalía avanzan con la investigación del caso Marset tras la captura del narco uruguayo el...
Ver más
16/03/2026 País
Avanza la investigación del caso Marset: hallan máscaras y revisan cajas
Deportes
Con goles de Luis Haquín, Juan Godoy y Fernando Nava, ayer, la Selección Nacional ganó a Trinidad y Tobago por 3 a 0 en...
Ver más
16/03/2026 Fútbol
Crece la esperanza: La Verde goleó a Trinidad y Tobago antes del repechaje
Carlos Aragonés Espinoza, otrora jugador de Juventud Antoniana de Salta, Bolívar, Destroyers, Palmeiras, además...
Ver más
16/03/2026 Fútbol
Carlos Aragonés, el repechaje y su fe: “Hay que resaltar el trabajo de Villegas” al frente de la Selección Nacional
La selección boliviana se despidió de su hinchada con una goleada ante Trinidad y Tobago por 3-0, dando un aire de...
Ver más
15/03/2026 Fútbol
Bolivia se despide de su hinchada antes del repechaje con goleada ante Trinidad y Tobago
El seleccionador nacional Óscar Villegas adelantó que apelará a algunos jugadores juveniles para enfrentar hoy a...
Ver más
15/03/2026 Fútbol
La Verde enfrentará a Trinidad y Tobago en un amistoso hoy
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
03/10/2026 Cultura
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
La cinta Una batalla tras otra se coronó anoche en la gala de los Premios Óscar 2026 como la gran triunfadora al ganar...
Ver más
16/03/2026 Cine
la gala del cine una batalla tras otra se lleva el óscar a mejor película
En el marco del proyecto “Tramarte, encuentros para tejer paz”, se presentó una muestra y exposición fotográfica sobre...
Ver más
16/03/2026 Cultura
Seis territorios, una sola voz: mujeres tejen paz desde sus experiencias e historias
El festejo por el Día del Padre marca la agenda cultural de Cochabamba en la duodécima semana de la gestión 2026.
Ver más
16/03/2026 Cultura
Cartelera: Yuri Ortuño y Alfredo Coca rinden homenaje a los padres