Fernando Gamarra: “es un paso importante en mi múltiple carrera”

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 12/03/2026 a las 9h14
El reconocido actor argentino-boliviano Fernando Gamarra calificó como “importante” su participación en la serie televisa estadounidense “La Ley y el Orden”.

El artista y excampeón nacional de tiro deportivo, comentó superficialmente la nueva experiencia que tuvo en su carrera como actor, porque la productora de la serie impide a realizar declaraciones sobre el contenido hasta después del estreno de un determinado capítulo.

Razón por la que Gamarra podrá relatar detalladamente su experiencia en la serie policiaca después del 19 de marzo, fecha en que emergerá al aire en medio de gran expectativa en sus seguidores.

“Es un paso importante en mi múltiple carrera, puesto que tengo unas 60 producciones, tanto en el cine como en teatro”, comentó Gamarra en contacto con este medio.

El actor comentó que la excelente audición que tuvo ante Juan José Campanella, colaborador histórico de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales (SVU), donde ha trabajado como director desde la segunda temporada (2000), fue determinante para incluirlo en el elenco que protagoniza el capítulo 17 de la temporada 27 de la serie.

“Es un honor tomar parte de una de las series más prestigiosas. Trabajar con actores de primer nivel fue fantástico”, sostuvo.

