En 6 meses Paz anunció 5 veces “paquete de leyes”; ahora recibe observaciones

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció el domingo que enviará un paquete de leyes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), una vez que logró reunirse con “todos los diferentes grupos de parlamentarios”. En los últimos seis meses, en al menos cinco ocasiones Paz ha repetido que enviaría el paquete de leyes orientado a enfrentar la crisis económica, atraer inversiones y reformar sectores estratégicos del país.

Ante el nuevo anuncio, parlamentarios y políticos han criticado al Gobierno por la falta de socialización de las leyes y por la tardía presentación de estas normativas a más de ocho meses de ejercicio de poder.

El pasado 8 de marzo, Paz anunció que una vez concluidas las elecciones subnacionales del 22 de ese mes enviaría a la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas económicas y legales. Argumentó que esperaría el fin del proceso electoral para evitar que las propuestas se contaminaran con intereses partidarios.

El 19 de marzo, a tres días de las subnacionales, Paz volvió a insistir en que después del 22 de marzo presentaría un “paquete de leyes” para impulsar la economía.

El 8 de abril, luego de las subnacionales el Gobierno informó que en los siguientes días enviaría el paquete legislativo al Legislativo. Paz detalló que las iniciativas estarían dirigidas a reformar sectores estratégicos como minería, hidrocarburos, agro, salud y régimen de inversiones.

El objetivo declarado era “dinamizar la economía” y producir “cambios estructurales” en el modelo de gestión estatal.

El 9 de mayo, un mes después, el Gobierno informó oficialmente sobre la presentación de un paquete de leyes para desmontar lo que denominó el “Estado tranca”.

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, exigió este lunes que el presidente Rodrigo Paz y también los legisladores socialicen el paquete de 10 leyes anunciado por el Ejecutivo con el “pueblo” y no se aprueben “entre cuatro paredes”.

El empresario y líder de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, cuestionó el anuncio de Paz sobre la presentación de un paquete de leyes.

“Tuvimos 53 días de postergación de la entrega del ‘paquete de leyes’ que se había anunciado poco antes de los bloqueos. Y ahora resulta que “siguen redactando las normas”, manifestó el empresario.

La diputada del PDC, Patricia Patiño, cuestionó que el Gobierno haya anunciado un paquete de leyes económicas sin remitir aún los proyectos a la Asamblea Legislativa y pidió que su contenido sea socializado antes de iniciar el tratamiento parlamentario.