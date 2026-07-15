YPFB afirma que reactivó el 100% de la logística de cisternas para el suministro a surtidores

Ante las filas por combustible que se registran en los surtidores, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, aseguró que el suministro tiende a normalizarse debido a que se ha logrado reactivar el 100% de la logística de cisternas a lo largo del país.

Explicó que, una vez superados los problemas logísticos ocasionados por los conflictos sociales, las filas de vehículos en busca de combustible se redujeron significativamente en las estaciones de servicio, aunque persisten algunos inconvenientes con el abastecimiento de diésel.

“Creo que ya hemos logrado reactivar al 100% la logística de cisternas a lo largo del país y a lo largo de los puertos de origen, y eso va a permitir ya que estos días, con esos volúmenes adicionales, tanto en La Paz como en Santa Cruz, ya podamos ir reduciendo significativamente las colas”, dijo.

El ejecutivo de YPFB señaló que las filas de vehículos que cargan diésel se reducirán en los próximos días, en la medida en que se incorporen volúmenes adicionales.

En Santa Cruz, informó que ayer y hoy la Vicepresidencia de Operaciones de YPFB sostuvo reuniones de programación con los sectores agropecuarios, que expresaron su preocupación por la provisión del carburante para la siembra y la cosecha.

“A partir de estos volúmenes adicionales ya se va a ir normalizando en el transcurso de los siguientes días”, insistió Daroca. Añadió que en las plantas de almacenamiento se irán acumulando volúmenes adicionales de gasolina para asegurar que la provisión de este carburante sea regular y no vuelvan las filas en los surtidores.

Productores

En pleno periodo agrícola de invierno, desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) reflejaron la expectativa de que se concrete el abastecimiento comprometido de 72 millones de litros de diésel en julio.

El gerente de Anapo, Jaime Hernández, sostuvo que hubo una mejora en la provisión respecto a la semana pasada, aunque aún el combustible no llega al 100%, siendo el objetivo garantizar un suministro sostenido para evitar perjuicios.

“Se nos ha garantizado la provisión de 72 millones de litros para Santa Cruz, eso significa una asignación de, por lo menos, 3 millones de litros diarios. Estamos haciendo seguimiento”, apuntó el ejecutivo al recordar que esto fue contemplado en reuniones sostenidas con el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).