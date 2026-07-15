Este miércoles se inicia la devolución de dólares: conozca montos, fechas y cómo acceder

Este miércoles 15 de julio comienza una nueva etapa de la devolución progresiva de depósitos en dólares del sistema financiero. En esta fase podrán acceder a sus recursos los ahorristas con saldos de entre $us 1.001 y $us 3.000, de acuerdo con el cronograma establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB).

El proceso será gradual y voluntario. Los ahorristas podrán solicitar la devolución de sus recursos en la entidad financiera donde mantienen sus cuentas, según el tramo y la fecha que les corresponda.

¿Quiénes podrán retirar sus dólares desde este miércoles?

Desde el 15 de julio estarán habilitadas las personas naturales con depósitos de entre $us 1.001 y $us 3.000. Para este tramo se prevé la devolución de $us 48 millones.

¿Dónde se debe solicitar la devolución?

El ahorrista deberá acudir a la entidad financiera donde mantiene su cuenta en dólares y solicitar la devolución de sus recursos.

¿La devolución será en dólares?

Sí. Los depósitos serán devueltos en la misma moneda y de acuerdo con las condiciones establecidas para el proceso.

“A partir del día miércoles se inicia la devolución en la segunda etapa de los depósitos a los ahorristas en el sistema financiero”, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

¿El retiro es obligatorio?

No. La devolución es voluntaria. Los ahorristas podrán decidir si retiran sus recursos una vez que se habilite el tramo correspondiente al saldo de su cuenta.

¿Cuándo podrán retirar los demás ahorristas?

El cronograma continuará el 14 de agosto para depósitos de $us 3.001 a $us 5.000; el 15 de septiembre, de $us 5.001 a $us 8.000; el 15 de octubre, de $us 8.001 a $us 10.000; el 16 de noviembre, de $us 10.001 a $us 15.000; y el 15 de diciembre, de $us 15.001 a $us 20.000.

En 2027, el proceso continuará con los depósitos de $us 20.001 a $us 30.000 desde el 15 de enero y de $us 30.001 a $us 50.000 entre febrero y marzo. Para los saldos superiores a $us 50.000, la devolución se completará de manera gradual entre abril y julio.