Muere el reconocido escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

AGENCIAS
Publicado el 10/03/2026 a las 13h52
Alfredo Bryce Echenique, uno de los escritores peruanos más reconocidos de la literatura contemporánea en lengua española, falleció este martes a los 87 años, informaron tanto medios locales como amigos del autor.

"Uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas", dijo Álvaro Vargas Llosa. Por su parte, otro literato, Jorge Eduardo Benavides, resaltó su "estilo absolutamente personal, certero, fino, lleno de deliciosos hallazgos que contribuyeron a edificar un inmenso mundo narrativo".

'Un mundo para Julius', de 1970, fue la novela más emblemática de Bryce Echenique y es considerada una de las obras más importantes de la narrativa del siglo XX.

