Los vecinos de Valle Hermoso Central piden el mantenimiento del parque Mariscal Santa Cruz

Cochabamba
Nelson Ramos
Publicado el 16/03/2026 a las 9h40
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Los vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) Valle Hermoso Central reclaman por la falta de mantenimiento en el parque de la urbanización Mariscal Santa Cruz debido a la acumulación de basura, agua estancada, mal estado de los juegos y ausencia de alumbrado público.

El presidente de la OTB Valle Hermoso Central, Diego Condori, indicó esta semana que son más de mil vecinos que habitan la zona y que desde hace una década no reciben respuesta de las autoridades y solicitó la implementación de pasto, limpieza y reparación de los juegos de este parque.

“Lamentablemente no hay cooperación, pero seguimos insistiendo para lograr las mejoras”, expresó Diego Condori, aclarando que existe demasiada burocracia en la alcaldía y que su última solicitud para buscar una solución fue en octubre del año pasado.

Una vecina, Eusebia Pérez, indicó que se encargó de limpiar el parque por cuatro años y que actualmente, ya no tiene fuerzas para hacerlo constantemente y remarcó que ya son siete meses aproximadamente, que el parque no cuenta con alumbrado público.

Eusebia afirmó también que existe inseguridad en la zona debido a la falta de alumbrado público y personas sospechosas ingresando al parque de noche, señalando que a pesar de que haya un Módulo policial cerca del lugar.

Vecinos de la zona afirmaron que trabajan por su cuenta para hacer algunos arreglos en el área del vecindario,ubicado en el sur. 

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