El Palacio Suena retorna con una nueva historia

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 10/03/2026 a las 9h05
El Palacio Suena” arranca la temporada 2026 con fuerza. Del jueves 12 al martes 29 de marzo pondrán en escena “Meteora y las estrellas” con una amplio despliegue de arte, música y luces.

En esta versión, las musas del Palacio Portales vuelven a la escena para reflejar su encuentro con un nuevo paisaje: el cielo del hemisferio sur. Personajes que miran al cielo como si fuera un mapa que orienta y acompaña su camino como especie en viaje, informaron los organizadores.

En ese contexto, “Meteora y las estrellas” es el nuevo recorrido sonoro e inmersivo invita al público a introducirse en las galaxias, constelaciones y cuerpos celestes que guiaron las rutas de viajeros y migrantes, como lo fueron las musas que habitaron este maravilloso palacio en el sur.

De acuerdo al cronograma, serán tres fines de semana, de jueves a domingo, menos el fin de semana en la que se desarrollarán las elecciones subnacionales, en las que se llevará adelante esta nueva aventura. Los horarios de visita serán de 18:45 a 22:05 en cada jornada.

“Meteora” es una notable colección de formaciones rocosas sólidas que trepan por el cielo como un pulgar dolorido. Lo más notable de ellos es que encima de estas rocas gigantes, los monjes han construido monasterios.

Meteora en griego significa “suspendido en el aire”.

