Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años

El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom Quixote en un comunicado en Instagram en el que se refiere al autor como "nombre fundamental de la literatura portuguesa".

Considerado uno de los autores más leídos y traducidos del mundo, Lobo Antunes nació en 1942 en Lisboa. Su extensa producción literaria ha sido traducida a más de veinte idiomas y llegó a ser considerado como firme candidato al Premio Nobel de Literatura.

El autor de 'Memoria de un elefante' y 'En el culo del mundo' estudió Medicina en Lisboa y trabajó de psiquiatra antes de ser llamado a filas, en 1970, para servir al ejército portugués como médico militar en la Guerra de Angola. Allí conoció a Ernesto Melo Antunes, uno de los cabecillas de la posterior Revolución de los Claveles, en la que Lobo Antunes tomó parte.

Marcado profundamente por la experiencia de la guerra, cuando regresó a Lisboa abandonó la psiquiatría y se sumergió en su obra literaria, que pronto destacó por su originalidad y se convirtió en una de las más sólidas e importantes figura de la literatura portuguesa contemporánea con obras como 'Conocimiento del infierno', 'Acerca de los pájaros' o 'Fado Alejandrino'. Su última publicación fue 'La última puerta de la noche'.

La República Portuguesa lo condecoró con el Gran Collar de la Orden de Santiago de la Espada en 2004 y, en 2019, con la Orden de la Libertad.

Para la editorial Dom Quixote, las obras de Antunes "quedarán siempre en la memoria de sus lectores y admiradores" y se ha comprometido a "seguir trabajando y promoviendo su obra, cuya importancia ha trascendido fronteras".