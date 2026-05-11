Declaran rebelde a Evo Morales tras no asistir a audiencia de juicio oral

El expresidente Evo Morales fue declarado en rebeldía tras no asistir a su audiencia de juicio oral, programada para este lunes, dentro del caso trata de personas agravada.

En pasados días, se dio a conocer que el Tribunal de Sentencia de Tarija dispuso abrir el juicio oral contra el expresidente. La audiencia estaba programada para las 08.20.

El proceso ha sido declarado bajo reserva para proteger la dignidad de la víctima, quien era menor de edad al momento de los hechos. Junto a Morales, también debía ser procesada Idelsa Pozo Saavedra como coacusada.