Morales reconoce su liderazgo en las movilizaciones

El expresidente y dirigente de los cocaleros del Chapare, Evo Morales Ayma. reconoció su liderazgo en la movilizaciones contra el Gobierno de Rodrigo Paz y advirtió que “vamos a resistir”, después de anunciar una “reunión de planificación”.

Al final de su programa dominical en Kawsachum Coca, Morales reveló que disponen de “información sobre el trópico (de Cochabamba), no confirmada: van a entrar de Santa Cruz, atentos compadres de ‘Chapacaní’, de Ichilo, hoy día (por el domingo) tenemos una reunión de planificación (y) vamos a resistir, porque ya es exagerada provocación, una agresión directa. Aquí los compañeros de base llaman enojados. Vamos a hacernos respetar”.

El exmandatario, cuyos leales bloquean varias carreteras principalmente en el departamento de Cochabamba, además de custodiarlo ante un eventual cumplimiento de la orden de aprehensión que pesa contra su líder, hizo estas afirmaciones mientras comentaba el operativo del sábado en San Julián.

En ese marco, Morales dijo que la movilización contra Paz es “justa” y denunció el corte de servicios básicos en la zona del Chapare.

El presidente Rodrigo Paz, durante su discurso de este lunes tras promulgar la Ley de Regularización de Estados de Excepción, luego de denunciar la existencia de grupos que cuentan con “recursos del narcoterrorismo”, señaló, en alusión a Morales: “El jefe que está en el Chapare ayer (por el domingo) dio la orden de reforzar a las fuerzas en San Julián para que le violencia sea mayor; lo dijo públicamente el día de ayer en un medio de comunicación”.