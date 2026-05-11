Oviedo denuncia que desde el trópico financian movilizaciones para que "caiga el Gobierno"

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, denunció este lunes que desde el Trópico de Cochabamba se están impulsando movilizaciones y bloqueos para que "caiga el Gobierno" y que estos están siendo movidos con "plata".

Oviedo contó en el "Encuentro de Desarrollo de La Paz" que tuvo una conversación con un amigo suyo en horas de la mañana. El ministro de Estado afirmó que este le dijo que están queriendo "sacar" a la gente, por ejemplo, a mineros de Colquiri (La Paz).

"Hoy tipo 06:00 y 06:30 de la mañana hablé con un compañero y amigo y compadre que vive en Colquiri y que me llama muy alarmado: 'Oye, Tuco (apodo de Oviedo), están queriendo sacar a la gente a bloquear y aquí la población y los mineros de Colquiri no estamos queriendo salir'", relató Oviedo.

El ministro de Gobierno resaltó que le preguntó cuál es la demanda y este le había respondido que no había ninguna demanda, sino que "caiga el Gobierno" y que estos reclamos vienen desde el trópico cochabambino, fuerte del evismo.

"¿Cuál es la petición que están queriendo plantearle al Gobierno? No hay planteamientos es para que 'caiga el Gobierno' ¿y de dónde viene esto? y me dice 'viene del Trópico, están moviendo con plata a la gente'. No podemos seguir así y están queriendo utilizar este tipo de recursos y prácticas, ya enfrentarnos a los bolivianos para perjudicar al país después de cómo lo dejaron", lamentó Oviedo.

Esta jornada, La Paz se encuentra colapsada por protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) y maestros. Paralelamente, el evismo afirmó que desde este martes marchará rumbo a La Paz con distintas demandas.