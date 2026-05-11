Bloqueos de carreteras aíslan el departamento de La Paz, Gobierno llama al diálogo

País
ERBOL
Publicado el 11/05/2026 a las 8h09
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El altiplano de La Paz concentra el punto más crítico de los bloqueos instalados en rutas de ese departamento que está prácticamente aislado de del resto del país, lo que afecta el abastecimiento y la actividad económica regional.

De acuerdo con el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), al final de la tarde de ayer existían 14 puntos de bloqueo en La Paz, la mayoría concentrados en carreteras estratégicas de ese departamento.

Las medidas de presión afectan principalmente la ruta La Paz-Oruro, donde hay barricadas en Panduro, Patacamaya, Achica Arriba y el cruce a Luribay. También existen cortes de vía en Viacha, Botijlaca, San Andrés de Machaca, puente Achuma, Achiri y el tramo Alto Lima-Río Seco.

En el norte paceño persisten puntos de bloqueo en Yolosa, la ruta San Silverio-Caranavi, Choro Bajo, Huayrapata, Santa Bárbara y Entre Ríos, afectando la circulación hacia las provincias Yungas y Larecaja.

La interrupción del tránsito comienza a generar efectos en el abastecimiento de productos básicos en la sede de Gobierno. Durante el fin de semana comerciantes y consumidores reportaron escasez y aumento de precios en carne de res, pollo, huevos y otros alimentos provenientes de Cochabamba y Santa Cruz.

El conflicto podría agravarse este lunes luego de que los maestros rurales anunciaran su incorporación a las movilizaciones y bloqueos, exigiendo la renuncia de la ministra de Educación por la supuesta falta de atención a sus demandas sectoriales.

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