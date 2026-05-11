A un mes del inicio, crece la expectativa por la Copa del Mundo

El mítico Estadio Azteca, en Ciudad de México, acogerá el 11 de junio el arranque de la Copa del Mundo de Fútbol, la gran cita del fútbol de selecciones de cada cuatro años, con Argentina defendiendo trono y con España intentando acabar con su mala racha de las últimas ediciones en su papel de clara aspirante a levantar el trofeo Jules Rimet el 19 de julio en Nueva York.

Hoy, lunes, marca la cuenta atrás final de un mes para la celebración de la cita, la primera con un total de 48 combinados nacionales, 16 más.

El México-Sudáfrica del próximo jueves 11 de junio dará el pistoletazo de salida a un Mundial que se disputará, por primera vez, en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, y que ese día encumbrará a uno de los lugares más emblemáticos de este deporte, el Estadio Azteca, con capacidad para más de 80.000 espectadores, como el primero en la historia en albergar tres partidos inaugurales tras hacerlo en 1970, con un México-URSS, y en 1986, con un Italia-Bulgaria.

Este choque del 11 de junio será el primero del total de 104, repartidos en 16 sedes, un recorrido que concluirá el domingo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva York, un lugar en el que esperan estar muchas selecciones.

Las casas de apuestas sitúan al equipo español entre las principales favoritas a heredar el trono de Argentina, campeona del mundo por tercera vez en Catar en 2022, en el Mundial de finales de otoño. La ‘Roja’ llegará al evento como actual campeona de Europa, número dos del ranking de la FIFA y apoyada en una racha de récord (compartido con Italia) de 31 partidos oficiales sin perder desde su última derrota ante Escocia en marzo de 2023.

La selección española comparte el favoritismo principal con Francia, actual número uno, doble campeona mundial y protagonista de las dos últimas finales. Junto a ellas, una Inglaterra que lleva llamando a la puerta de los últimos años de su primer gran título tras el Mundial de casa de 1966, y las dos potencias sudamericanas, la defensora del título, pendiente de si Leo Messi decidirá estar o no a sus 39 años en su sexta Copa del Mundo, un récord, y una Brasil, agarrada a una renovación bajo la batuta del experto y ganador Carlo Ancelotti para buscar un sexto trofeo, el primero desde 2002, año también de su última final.

La Portugal del español Roberto Martínez y de Cristiano Ronaldo, listo para participar también en su sexto Mundial, completa la primera terna de grandes aspirantes, una lista en la que no se incluye a una Alemania que busca acabar con sus dudas desde su cuarto título mundial en 2014 ni tampoco la también tetracampeona Italia, de nuevo fuera de la cita por tercera edición consecutiva. La pujante Marruecos, cuarta en 2022, es la mejor situada entre las de fuera de Europa y Sudamérica.

Un mundial adverso

Las miradas se centran sobre todo en la selección de Luis de la Fuente, que lleva esperando esta Copa del Mundo seguramente desde que el 15 de julio de 2024 conquistase en Alemania su cuarta Eurocopa y volviese a saborear un gran título, Liga de Naciones de 2023 aparte, por primera vez desde su histórica victoria ante Países Bajos en el Soccer City de Johannesburgo con el recordado gol de Andrés Iniesta en el tramo final de la prórroga.

Sin embargo, tras hacer un histórico triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa en 2012 con su ‘generación dorada’, el brillo se fue apagando hasta el aterrizaje de De la Fuente. El técnico de Haro fue nombrado seleccionador en diciembre de 2022 después de la decepción del Mundial de Catar con Luis Enrique Martínez y la eliminación por penaltis en los octavos de final ante la revelación Marruecos.

Ese revés fue uno más tras el éxito de 2010, indefendible cuatro años después en Brasil donde España no pasó una dura fase de grupos con Países Bajos y Chile, y que tampoco tuvo resurrección en 2018 en el torneo deRusia, con la destitución del seleccionador Julen Lopetegui.