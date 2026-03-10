Ante posible alza, el transporte advierte que no permitirá un incremento de los combustibles

El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, advirtió ayer que su sector no permitirá que haya un nuevo incremento en el precio de los combustibles, a pesar del incremento del crudo de petróleo en el mercado internacional, según un reporte de Oxígeno.

El vicepresidente de Operacionales nacionales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, anunció el pasado viernes que el próximo mes de junio se revisará el precio del combustible en el país.

Daroca explicó que Bolivia usa como referencia los precios internacionales y en la medida que suba el precio del crudo, también podría haber una alza en el costo.

El dirigente del transporte aseguró que cuando hubo un primer incremento del combustibles, en diciembre de 2025 cuando el Gobierno levantó la subvención, se acordó que no habría más modificaciones, según el mismo portal de Oxígeno.

“Por lo tanto no se tiene que hablar ni vamos a aceptar este tipo de conjeturas”, aseveró. Gómez, en esa línea, sentenció que el autotransporte “no puede ser castigado” y rechazó también una recolocación de su sector.

“No vamos a permitir muy fácilmente. Estas cosas tendrían que hablarse”, declaró.

Daroca ya adelantó que “en la medida en que sube el precio del crudo, suben los precios de todos los combustibles”; sin embargo, señaló que la variación en los precios internacionales no tendrá efectos inmediatos.