El TSE pide votar temprano para facilitar trabajo del Sirepre

País
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Publicado el 16/03/2026 a las 22h42
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El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila Mercado, informó en conferencia de prensa que, el domingo, el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) permitirá contar con un 90% de resultados preliminares.

Sin embargo, la autoridad electoral explicó que para alcanzar este objetivo es fundamental que las mesas de sufragio inicien sus actividades a las 8:00 y concluyan la votación a las 16:00 de acuerdo con la normativa, lo que permitirá avanzar oportunamente en el procesamiento de los resultados preliminares.

“El compromiso es de todos los bolivianos, de los jurados electorales y de la ciudadanía que debe acudir a votar de manera temprana. Este proceso electoral es responsabilidad de todos y esperamos que hasta las 21:00 podamos informar resultados con un avance cercano al 90% o incluso al 100% en algunos departamentos”, señaló.

 

Un proceso complejo

El presidente del TSE, también destacó que el actual proceso electoral presenta un nivel de complejidad mayor debido a la cantidad de papeletas que deben ser contabilizadas.

Precisó que en ocho departamentos se realizará el cómputo de dos papeletas electorales, mientras que en el departamento Tarija se procesarán tres, lo que implica un trabajo adicional para los jurados de mesa.

El Sirepre es una herramienta tecnológica que difundirá los resultados preliminares la noche de este 22 de marzo, con el propósito de brindar información transparente y oportuna a la ciudadanía. Aunque sus datos no tienen carácter oficial ni vinculante, el sistema permite conocer una tendencia preliminar del voto nacional.

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