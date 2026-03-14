YPFB programa despacho de 1,6 millones de litros de gasolina en Cochabamba

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que programó para este domingo el despacho de 1,6 millones de litros de gasolina en Cochabamba, proyección que avala la provisión de este combustible en ese departamento.

“Este sábado estamos despachando dos millones de litros y para el domingo estamos proyectando 1,6 millones de litros. Con este volumen garantizamos el abastecimiento de gasolina”, indicó el gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza Torres.

Personal operativo de YPFB trabaja intensamente con la finalidad de garantizar el abastecimiento de combustibles. La planta de almacenaje de Valle Hermoso cuenta con disponibilidad y saldos de producto suficiente para cubrir la demanda de esta región del país.

“Generalmente la planta en domingo no atiende, pero se trabajará las veinticuatro horas como día operativo a fin de regularizar los despachos. Llamamos a la tranquilidad a los usuarios y pedimos que no caigan en especulaciones de las redes sociales”, acotó Mendoza Torres.