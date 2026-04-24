Surtidores se declaran en emergencia y Paz designa a presidente de YPFB

Ante la crisis de combustibles que se registra en el país, los surtidores se declararon en emergencia por la disminución de los volúmenes diarios de sus cupos. En tanto, el Gobierno dio el primer paso para estabilizar YPFB con la posesión de Sebastián Daroca como presidente interino de la estatal petrolera.

Surtidores

La Asociación Privada de Comercializadores de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural (Asespri), en representación de las Estaciones de Servicio afiliadas del Distrito Cochabamba, se declaró ayer en estado de emergencia ante el desabastecimiento de diésel que afecta al departamento desde el 20 de abril y la aparición de filas.

El sector advierte que la situación alcanzó niveles “insostenibles”, con una reducción del 70% en la programación de volúmenes de diésel hasta este jueves 23 de abril.

El sector anunció que evaluará la interposición de acciones legales y administrativas contra las instancias responsables por el incumplimiento en la provisión del combustible, además de deslindar responsabilidad por las consecuencias que puedan afectar a los consumidores.

Asespri exigió la reposición inmediata y total de los volúmenes programados, el cumplimiento de los compromisos asumidos y la implementación urgente de un sistema de distribución “eficiente, transparente y verificable”, advirtiendo que no tolerará más dilaciones.

El pronunciamiento se da en medio de la renuncia de la presidenta de YPFB y el cambio de ministro de Hidrocarburos.

El sábado, la Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos (Asosur Santa Cruz) también se declaró en estado de emergencia ante el desabastecimiento de diésel y denunció que YPFB incumple los compromisos asumidos para garantizar el suministro.

Presidente

Rodrigo Paz posesionó anoche como presidente interino de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a Sebastián Daroca tras la renuncia de Claudia Cronenbold a este cargo.

Durante su discurso, Daroca señaló que su prioridad es solucionar del todo el problema de la gasolina desestabilizada, garantizar la calidad de los carburantes, asegurar la provisión del combustible y acelerar el pago del resarcimiento.

“Ante todo haremos un cambio radical y estructura en la primera empresa de los bolivianos, todo de manera coordinada con el poder Ejecutivo”, manifestó.

Daroca se desempeñó como vicepresidente nacional de Operaciones de YPFB, posición desde la cual formó parte de la estructura ejecutiva de la empresa y su ascenso se da tras la renuncia de Claudia Cronenbold, marcando una transición inmediata en la conducción de la petrolera estatal.

Ingeniero civil de profesión, Daroca cuenta con una especialización técnica en operaciones y logística, además de un máster en Administración de Empresas. Su trayectoria combina experiencia técnica y administrativa en el sector público, donde ha desarrollado parte de su carrera.