Gobierno descarta incremento en el precio del combustible pese a alza internacional del petróleo

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, aseguró este lunes que el Gobierno no tomará decisiones apresuradas respecto al incremento del precio internacional del petróleo, destacando que el mercado global es altamente volátil y que las medidas económicas deben basarse en tendencias sostenidas, no en variaciones momentáneas.







Durante una conferencia de prensa, la autoridad detalló que en los últimos días el precio del barril de petróleo ha registrado fluctuaciones importantes, alcanzando niveles entre 110 y 120 dólares, aunque posteriormente volvió a descender.







"Las decisiones de un gobierno no se toman por el precio de un día o de dos días. Primero hay que ver si esta subida es permanente o solo coyuntural", afirmó Espinoza.







El ministro subrayó que anunciar un aumento en los combustibles basándose únicamente en picos temporales sería una decisión irresponsable, considerando que el comportamiento del mercado internacional puede cambiar en cuestión de días. Además, recordó que el combustible que se distribuye actualmente en el país fue adquirido con anticipación, generalmente en periodos de entre 20 y 30 días, por lo que los precios externos no afectan de inmediato al abastecimiento interno.







Espinoza informó que el Gobierno trabaja en una estrategia para importar petróleo crudo y aprovechar la capacidad de refinación nacional, lo que permitirá reducir el impacto de las variaciones del mercado internacional.







"En el pasado Bolivia priorizaba la importación de diésel y gasolina, mientras que ahora se busca fortalecer el proceso de refinación interna. Esto permitirá que los incrementos del precio del petróleo en el exterior no impacten como antes en nuestra economía", explicó.