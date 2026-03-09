Cartelera: Sin Bandera vuelve a Cochabamba después de seis años

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 09/03/2026 a las 9h39
ESCUCHA LA NOTICIA

ELa presentación del dúo mexicano “Sin Bandera" destaca en la cartelera cultural número once del año. El grupo boliviano Proyección también sobresale en la agenda que contiene, además, cine .

LUNES 9

En el habitual lunes de cine, la Alianza Francesa de Cochabamba proyecta el filme “Spectateurs” del director Arnaud Desplechin. La función comienza a las 19:00 en la sala Christian Valbert y el ingreso es gratuito.

MIÉRCOLES 11

Álvaro Zamora protagoniza “El charango, paisajes de Latinoamérica” en el teatro José María Achá a partir de las 19:30

JUEVES 12

El grupo cochabambino Proyección rinde homenaje a los padres con un concierto a celebrarse en el icónico teatro José María Achá, desde las 19:30.

El show se replica el viernes en el mismo horario y escenario.

El terror regresa a la pantalla grande con “El Bufón 2”, la perturbadora secuela escrita y dirigida por Colin Krawchuk que transforma la ilusión en una sentencia de muerte.

SÁBADO 14

El dúo mexicano Sin Bandera interpretará sus éxitos en el concierto que tendrá lugar en la curva sur del estadio Félix Capriles desde las 20:00. 

Sin Bandera retorna a Cochabamba después de seis años con la predisposición de cautivar a sus seguidores.

DOMINGO 15

El Coro Polifónico Adela Zamudio presenta un recital en homenaje al Día Internacional de la Mujer. El espectáculo musical arranca a las 19:30 en el teatro Adela Zamudio

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
La Fiscalía presenta un protocolo de actuación en accidentes de tránsito
2
Murillo envía carta a Paz, se declara perseguido político y le pide auditar los procesos en su contra
3
La ONU destaca el trabajo de ingenieras bolivianas en el sector energético nacional
4
Marcelo Claure emite comunicado a socios e hinchas sobre convocatoria a elecciones en el Club Bolívar
5
Fonabosque realiza auditorías en 78 proyectos heredados de años pasados

Lo más compartido

1
Paz y Milei acuerdan cumbres empresariales para potenciar sectores productivos de ambos países
2
Cartelera: Sin Bandera vuelve a Cochabamba después de seis años
3
Tribunales departamentales intensifican tareas para las elecciones del domingo 22
4
Bolívar vence a Always Ready por penales y se corona campeón del Torneo de Verano
5
Sin Martins, Bolivia publica la nómina de convocados a la Selección Nacional

Más en Cultura

08/03/2026
Los hispanos que aspiran a conquistar los Premios Óscar 2026
La 98.ª edición de los Premios de la Academia está más cerca que nunca. Tras el anuncio de los nominados en las 24 categorías, destacaron los nombres de...
Ver más
06/03/2026
Virtuosos escultores festejan su día con una exposición
Conmemorando el Día Internacional del Escultor, hoy levanta telón la octava edición de la exposición “Esculturas que expresan esencia y visión boliviana”, en...
Ver más
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom Quixote en un comunicado en Instagram en el que se refiere al autor como "nombre...
Ver más
05/03/2026
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo y participación ciudadana para construir el Plan Nacional de Fomento al...
Ver más
05/03/2026
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran perdidamente a pesar del antiguo odio entre sus familias. Casados en secreto,...
Ver más
05/03/2026
El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas para el 6, 7 y 8 de marzo en La Productora (calle Gral. Achá y Falsuri), todas a...
Ver más
04/03/2026
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne
En Portada
09/03/2026 Seguridad
Bolivia alerta en Viena sobre el narcotráfico global
El Ministro de Gobierno participa de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, donde expuso que las organizaciones criminales operan con lógica empresarial,...
vista
09/03/2026 Economía
El precio internacional del petróleo sube por encima de los $us 100, el más alto de 2022
El precio del petróleo se disparó por encima de US$ 100 por barril ayer domingo, la primera vez que cruza ese umbral desde la invasión rusa a Ucrania en 2022,...
vista
09/03/2026 Economía
Ministro de Economía rechaza legalizar billetes de serie B robados
“La Asamblea es libre de hacerlo, pero la posición del Ministerio es absolutamente clara: no se puede legalizar lo robado”, afirma José Gabriel Espinoza.
vista
08/03/2026 País
Paz y Milei acuerdan cumbres empresariales para potenciar sectores productivos de ambos países
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y su homólogo argentino, Javier Milei, sellaron un acuerdo estratégico para fortalecer los lazos comerciales entre ambas...
vista
09/03/2026 Economía
YPFB niega que gasolina con aditivos dañe la pintura de los vehículos
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negó de forma categórica que los aditivos incorporados en la gasolina que comercializa en el mercado...
vista
09/03/2026 Fútbol
Sin Martins, Bolivia publica la nómina de convocados a la Selección Nacional
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) da a conocer hoy la nómina de jugadores convocados a la Selección Absoluta definida por el DT Oscar Villegas para...
vista
Actualidad
“La Asamblea es libre de hacerlo, pero la posición del Ministerio es absolutamente clara: no se puede legalizar lo...
Ver más
09/03/2026 Economía
Ministro de Economía rechaza legalizar billetes de serie B robados
La medida elimina el requisito de visa y permiso de residencia oficial para autoridades que realicen viajes oficiales...
Ver más
09/03/2026 País
Bolivia y Chile activan exención de visas para sus diplomáticos
El Ministro de Gobierno participa de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, donde expuso que las organizaciones...
Ver más
09/03/2026 Seguridad
Bolivia alerta en Viena sobre el narcotráfico global
El líder republicano explicó que el régimen islámico "no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea", por lo que...
Ver más
09/03/2026 Mundo
Trump dice que guerra en Irán está "prácticamente terminada"
Deportes
El proceso para la próxima elección en el Club Bolívar comienza a perfilarse. A través de una carta dirigida a los...
Ver más
09/03/2026 Fútbol
Marcelo Claure emite comunicado a socios e hinchas sobre convocatoria a elecciones en el Club Bolívar
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) da a conocer hoy la nómina de jugadores convocados a la Selección Absoluta...
Ver más
09/03/2026 Fútbol
Sin Martins, Bolivia publica la nómina de convocados a la Selección Nacional
Buscará clasificarse a las finales en la prueba de 60 metros libres, quiere romper su marca personal y registrar una...
Ver más
09/03/2026 Multideportivo
Cochabambino Julián Vargas en el Mundial Indoor en Polonia
Bolívar tuvo un gran primer tiempo en el que anotó dos goles, en el segundo se quedó, permitió la reacción de Always...
Ver más
09/03/2026 Fútbol
Bolívar fue letal en los penales y es el campeón de la Copa de Verano
Tendencias
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
Ver más
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
Doble Click
ELa presentación del dúo mexicano “Sin Bandera" destaca en la cartelera cultural número once del año. El grupo...
Ver más
09/03/2026 Cultura
Cartelera: Sin Bandera vuelve a Cochabamba después de seis años
La 98.ª edición de los Premios de la Academia está más cerca que nunca. Tras el anuncio de los nominados en las 24...
Ver más
08/03/2026 Cultura
Los hispanos que aspiran a conquistar los Premios Óscar 2026
Conmemorando el Día Internacional del Escultor, hoy levanta telón la octava edición de la exposición “Esculturas que...
Ver más
06/03/2026 Cultura
Virtuosos escultores festejan su día con una exposición
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años