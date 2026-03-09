Cartelera: Sin Bandera vuelve a Cochabamba después de seis años

ELa presentación del dúo mexicano “Sin Bandera" destaca en la cartelera cultural número once del año. El grupo boliviano Proyección también sobresale en la agenda que contiene, además, cine .

LUNES 9

En el habitual lunes de cine, la Alianza Francesa de Cochabamba proyecta el filme “Spectateurs” del director Arnaud Desplechin. La función comienza a las 19:00 en la sala Christian Valbert y el ingreso es gratuito.

MIÉRCOLES 11

Álvaro Zamora protagoniza “El charango, paisajes de Latinoamérica” en el teatro José María Achá a partir de las 19:30

JUEVES 12

El grupo cochabambino Proyección rinde homenaje a los padres con un concierto a celebrarse en el icónico teatro José María Achá, desde las 19:30.

El show se replica el viernes en el mismo horario y escenario.

El terror regresa a la pantalla grande con “El Bufón 2”, la perturbadora secuela escrita y dirigida por Colin Krawchuk que transforma la ilusión en una sentencia de muerte.

SÁBADO 14

El dúo mexicano Sin Bandera interpretará sus éxitos en el concierto que tendrá lugar en la curva sur del estadio Félix Capriles desde las 20:00.

Sin Bandera retorna a Cochabamba después de seis años con la predisposición de cautivar a sus seguidores.

DOMINGO 15

El Coro Polifónico Adela Zamudio presenta un recital en homenaje al Día Internacional de la Mujer. El espectáculo musical arranca a las 19:30 en el teatro Adela Zamudio