Cartelera: Les Passion, El Kapo, Los Kjarkas animan la semana

La presentación de la orquesta francesa “Les Passion”, el cantante colombiano “El Kapo”, la agrupación nacional “Los Kjarkas” y el charanguista Alfredo Coca son las principales atracciones de la semana cultural cochabambina número 18 del año.

LUNES 27

La Alianza Francesa de Cochabamba presenta la película “R. Rosussil. le cul par terre”, del director Maxime Claude L’Ecuyer. La proyección del filme comienza a las 19:00 y el ingreso es gratuito.

MARTES 28

La orquesta francesa de música barroca “Les Passion” protagoniza un concierto con música de las misiones jesuíticas chiquitanas en el palacio Portales, desde las 20:00.

Jueves 30

El destacado artista nacional Alfredo Coca presenta el concierto “54 años en la ruta del charango”, en el teatro José María Achá desde las 19:30.

Llega a las salas cinematográficas de Cochabamba la película “El diablo viste a la moda 2”, con Meryl Streep, Ane Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux.

El artista colombiano El Kapo y la agrupación H1 animan la Fexco Fest 2026 en el renovado Fexco Arena del recinto ferial de Alalay

VIERNES 1 DE MAYO

Los Kjarkas y Waliki se presentan en Fexco Arena del recinto ferial de Alalay.