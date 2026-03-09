Murillo envía carta a Paz, se declara perseguido político y le pide auditar los procesos en su contra

Publicado el 09/03/2026 a las 14h41
Arturo Murillo, el exministro de gobierno durante el Gobierno de transición de Jeanine Añez, envió una carta al actual mandatario del Estado, Rodrigo Paz, para solicitar que se ordene una auditoria a todos los procesos que se siguen en su contra y por los que se encuentra detenido en el penal de San Pedro.

En la misiva, Murillo afirma que es una "satisfacción y placer" que Paz haya ganado las elecciones y sea el nuevo Presidente del Estado y recuerda que sus "primeras armas" en política las hizo junto al Jefe de Estado.

Asimismo, recuerda su paso como Ministro de Gobierno y aseguró que tras dejar el poder tuvo que abandonar el país ante sospechas de que se planeaba ejecutar un plan para "asesinarlo".

Murillo está detenido en San Pedro desde septiembre de 2025, mes en el que fue deportado desde Estadios Unidos - donde fue condenado y cumplió sentencia por lavado de dinero-

En ese sentido, Murillo señaló que buscó resolver los procesos judiciales que hay en su contra por su cuenta y "en silencio"; sin embargo, expresó su "sorpresa" debido a que, dijo, la situación de la justicia no ha cambiado a pesar del cambio de Gobierno.

"Después de seis meses detenido, acusado en procesos fabricados y forzados, nada se mueve. Es evidente que el Ministerio Público y gran parte del Poder Judicial siguen en manos del MAS, bajo la misma metodología de la tortura judicial e instrumentalización del proceso penal para sus propios fines" (sic), señala la carta.

En ese sentido, Murillo pide a Paz que ordene la auditoría que se sigue en su contra por los casos que se sigue en su contra referido al de la UIF, 'gases Ecuador', 'gases Brasil' y catering'.

"Por mi parte, solo pido algo simple y justo: Ordene una auditoría a todos mis procesos. Si tengo algo que pagar, lo haré con gusto. Pero hoy cumplo seis meses injustamente detenido, con todos mis bienes secuestrados", agregó.

Murillo, en esa línea, recalca que es un "perseguido político" y expresa tener esperanza que la carta sea atendida por el Jefe de Estado, a quien califica como "un hombre de familia, creyente y justo".

La carta fue presentada por el abogado de Murillo, Giovani Machicao, quien explicó que este marzo el exministro cumplió seis meses de detención preventiva y "no existen mayores actos investigativos que justifiquen esta detención preventiva".

"Si ustedes se apersonan ante el Ministerio Público, van a poder advertir que no se han realizado actos investigativos mayores a los que ya se han hecho. Es decir, el señor Arturo Murillo actualmente se encuentra detenido ilegalmente en el penal de San Pedro. Él ya habría cumplido la detención preventiva. Y le correspondería una cesación o una modificación de su situación jurídica conforme a ley", comentó Machicao a Erbol.

Indicó que Murillo tiene unos 28 procesos en su contra, de los cuales cuatro conllevan detención preventiva. Sus detenciones son por presuntos hechos de corrupción, como de la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio.

