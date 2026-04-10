El presidente se reúne con alcaldes electos en la Casa Grande del Pueblo

El presiente Rodrigo Paz se reúne este viernes con los alcaldes electos del país, menos las de ciudad capital. Son más de 300 autoridades que participan del encuentro.

Los alcaldes que fueron electos, pero que aún no asumieron sus funciones, destacaron que necesitaban esta reunión de cara a la gestión que desarrollarán con autoridades.

El alcalde electo de Warnes, en Santa Cruz, Mario Cronenbold, indicó que el anhelo del municipio es que se consolide el hub de Viru Viru y se mejore la infraestructura.

Añadió que la reunión es una muestra de la madurez política de Rodrigo Paz porque convocó a todos los electos, sin importar el frente político.