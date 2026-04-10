Fiscal General activa megaoperativo “Roma I” contra el abuso sexual infantil en entornos digitales

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, activó este viernes el megaoperativo denominado “Operación de Respuesta Operativa contra el Material de Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes” (ROMA I).

Es la primera intervención nacional simultánea de esta naturaleza que ejecuta el Ministerio Público en el marco de las investigaciones de delitos sexuales en entornos digitales contemplados en la Ley N° 1636. En el marco del Mes del Niño, esta acción cobra un significado aún más profundo ya que demuestra el compromiso institucional con la defensa de los derechos de niñez boliviana.

“Estamos dando cumplimiento a la Operación ROMA I a nivel nacional en coordinación con la Policía Boliviana. Estamos realizando diferentes operativos en todos los departamentos y ya tenemos buenos resultados como en Oruro, donde se tiene una persona aprehendida en el marco de la Ley N° 1636, que protege a todas nuestras niñas, niños y adolescentes de cualquier tipo de violencia sexual en entornos digitales”, Sostuvo Mariaca en contacto con la prensa.

La Operación ROMA I constituye un hito institucional, no solo por su alcance territorial, sino por su carácter estratégico y simultáneo, orientado a la investigación y persecución penal de delitos vinculados a la producción, almacenamiento y difusión de material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales. Esta intervención se enmarca en la implementación efectiva de la Ley N° 1636 y en el proceso de modernización tecnológica del Ministerio Público mediante el Ecosistema ROMA.

“Estamos realizando diferentes allanamientos de manera simultánea, fruto de un trabajo responsable y silencioso en conjunto con la Policía Boliviana durante días. No es solo este allanamiento en Sucre, es en todo el país; son diferentes casos en los que los Fiscales Departamentales, junto a los fiscales de materia, están trabajando en este momento a nivel nacional en base a la Ley N° 1636”, sostuvo el Fiscal General, resaltando el carácter articulado y reservado del operativo.

La intervención abarca ocho departamentos del país, con casos priorizados que son ejecutados de manera coordinada desde la Fiscalía General del Estado, garantizando una respuesta uniforme, eficaz y oportuna. Este despliegue nacional se desarrolla bajo estrictos criterios de simultaneidad, confidencialidad y coordinación centralizada, elementos clave para asegurar el impacto de la operación y evitar la evasión de la justicia.

Con esta primera fase, el Ministerio Público sienta las bases de una línea operativa sostenida en el tiempo, proyectando futuras intervenciones que fortalezcan la lucha contra estos delitos.