Fuerte granizada cubre de blanco las ciudades de La Paz y El Alto

País
ABI
Publicado el 10/04/2026 a las 18h14
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Una intensa granizada acompañada de lluvia sorprendió la tarde de este viernes a las ciudades de La Paz y El Alto, cubriendo de blanco calles y avenidas, y provocando dificultades temporales en la circulación vehicular.

El fenómeno climático se presentó de manera repentina en distintos sectores, afectando macrodistritos como Max Paredes, Periférica, Cotahuma, Centro, San Antonio y la zona Sur, de acuerdo con reportes del gobierno municipal.

Imágenes difundidas por la ciudadanía muestran que varias vías quedaron completamente cubiertas por granizo, formando una capa blanca que, en algunos casos, dio la impresión de una nevada y volvió resbalosa la superficie.

Producto de estas condiciones, se registraron cierres momentáneos de algunas calles, mientras conductores redujeron la velocidad o detuvieron su marcha para evitar accidentes.

Desde la Alcaldía de La Paz se emitió un comunicado en el que se recomendó a la población permanecer en sus viviendas y evitar desplazamientos innecesarios. En caso de encontrarse en la vía pública, se exhortó a buscar refugio, alejarse de estructuras frágiles y extremar precauciones.

Asimismo, se recordó que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con la Red 114.

Según el reporte municipal, el evento climático tuvo una duración aproximada de media hora; sin embargo, sus efectos generaron complicaciones momentáneas en la movilidad urbana.

Las autoridades no descartan emitir nuevos reportes en las próximas horas, mientras la situación continúa en evaluación.

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