Marcelo Claure emite comunicado a socios e hinchas sobre convocatoria a elecciones en el Club Bolívar

El proceso para la próxima elección en el Club Bolívar comienza a perfilarse. A través de una carta dirigida a los hinchas y socios, el actual presidente del club, Marcelo Claure, convocó a los bolivaristas a iniciar la planificación del futuro liderazgo de la institución.

En el mensaje, Claure destacó que el club vive una etapa distinta a la del pasado, caracterizada por una mayor profesionalización y crecimiento institucional. Según expresó, esta nueva realidad también implica mayores responsabilidades para quienes aspiren a dirigir al equipo más laureado del fútbol boliviano.

“Estoy seguro de que existen bolivaristas que sienten la misma pasión que yo sentía cuando asumí este desafío. Personas que viven en Bolivia, aman profundamente al club y están dispuestas a dedicarle su tiempo, su energía y su liderazgo”, señala la carta.

El dirigente subrayó que hoy el club atraviesa una etapa de consolidación institucional que exige liderazgo, visión y capacidad de gestión. En ese contexto, remarcó que presidir el club deportivo más importante del país implica un compromiso significativo con la institución y su afición.

Asimismo, invitó a que los posibles candidatos comiencen a organizarse y conformar equipos de trabajo sólidos. La idea, según el pronunciamiento, es que diferentes grupos de líderes presenten propuestas claras sobre el futuro del club, incluyendo planes de gestión y estructuras dirigenciales.

“Quiero que las personas más capaces formen equipos de trabajo sólidos, grupos de líderes comprometidos que presenten su visión, su plan y su equipo para el futuro del club”, expresó.

Finalmente, Claure enfatizó que el rumbo de la institución debe definirse de manera democrática, mediante la decisión de los socios. “Como siempre debe ser en una institución grande y democrática, serán los socios quienes elijan el camino que Bolívar debe seguir”, concluye la carta.

El dirigente cerró su mensaje afirmando que el futuro del club debe construirse sobre tres pilares fundamentales: liderazgo, responsabilidad y amor por los colores de Club Bolívar.