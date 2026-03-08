Los hispanos que aspiran a conquistar los Premios Óscar 2026

Cultura
Redacción Central
Publicado el 08/03/2026 a las 11h10
ESCUCHA LA NOTICIA

La 98.ª edición de los Premios de la Academia está más cerca que nunca. Tras el anuncio de los nominados en las 24 categorías, destacaron los nombres de múltiples talentos y creativos hispanos, que aspiran a levantar la estatuilla el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby, en Los Ángeles, California.

Guillermo del Toro, aclamado cineasta mexicano y tres veces ganador del Óscar por Pinocho y La forma del agua, tiene la posibilidad de sumar dos galardones más a su palmarés, gracias a la nominación de “Frankenstein” en las categorías de Mejor Guion y Mejor Película. La cinta, que revive el clásico literario de Mary Shelley, suma siete candidaturas más, incluida a Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi) y Mejor Fotografía (Dan Lausten).

Entre los intérpretes, Benicio del Toro, nacido en Puerto Rico, se perfila como uno de los posibles ganadores del Óscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en “Una batalla tras otra”, película dirigida por Paul Thomas Anderson, en la que compartió pantalla con Leonardo DiCaprio y Sean Penn, también nominado en esta categoría. El protagonista de Tierra de nadie: Sicario y El esquema fenicio ganó este mismo reconocimiento en 2021 por Tráfico, de Steven Soderbergh. Florencia Martin, de ascendencia argentina, también recibió una nominación por el diseño de producción de este filme.

En los últimos años, México ha sido cuna de algunas de las mentes más brillantes de la industria de la animación. Una de ellas es Nidia Santiago, coproductora de “La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia”, la película dirigida por Liane-Cho Han y Maïlys Vallade, que aspira al Óscar a Mejor Largometraje Animado, junto a Elio y Zootopia 2, que también cuenta con talento hispano.

De ascendencia mexicana, Adrián Molina es un animador y artista gráfico que comenzó a trabajar con Pixar en 2007. Después de “Ratatouille”, “Toy Story 3” y “The Good Dinosaur”, escribió y codirigió “Coco”. En “Elio”, plasmó la historia de un pequeño niño, de padres dominicanos, que está completamente obsesionado con el espacio. Pronto, se ve envuelto en una aventura cósmica con la que deberá forjar nuevos lazos con formas de vida alienígena y afrontar una crisis de proporciones intergalácticas. 

Por su parte, Yvett Merino, también de padres mexicanos, forma parte del equipo de producción de “Zootopia 2”, la película animada más taquillera en la historia de Disney. La creativa ha producido proyectos como “Moana: Un mar de aventuras”, “Frozen II”, “Raya y el último dragón”, “Wish: El poder de los deseos” y “Encanto”, cinta por la que recibió un Óscar a Mejor Película Animada.

Alejados del terreno de la ficción, entre los nominados a Mejor Cortometraje Documental se encuentra Juan Arredondo, fotógrafo colombo-estadounidense, cuyas imágenes exploran la desigualdad social, las violaciones a los derechos humanos y los conflictos sociales en América Latina y Ucrania. Ganador del World Press Photo Award, produce y fotografía “Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”, una crónica íntima sobre el documentalista Brent Renaud, el primer periodista estadounidense que murió en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

En la categoría de Sonido, el mexicano José Antonio García destaca como parte del equipo de “Una batalla tras otra”, junto a Christopher Scarabosio y Tony Villaflor. Esta es la tercera nominación del sonidista, quien anteriormente trabajó en Argo y Roma. Por su parte, Felipe Pacheco, de Costa Rica, recibió la misma distinción por la edición musical de Sinners, dirigida por Ryan Coogler.

Uno de los equipos más celebrados dentro de este rubro es el de “Sirât”, conformado por Amanda Villavieja (jefa de sonido directo), Laia Casanovas (diseñadora de sonido) y Yasmina Praderas (mezcladora de sonido). Las españolas obtuvieron el galardón a Mejor Diseño Sonoro en los Premios del Cine Europeo 2026. 

Durante su paso por festivales, el sonido de la cinta, dirigida por Oliver Laxe, fue reconocido por hacer que la travesía de sus personajes resultara tan estimulante como reveladora. Entre otros motivos, eso fue lo que llevó a los miembros de la Academia a elegirla en la categoría de Mejor Película Internacional, en la que también compiten filmes como “It was just an accident”, “Sentimental Value” y “ The Voice of Hind Rajab”.

Con dos nominaciones al Óscar, el cineasta franco-gallego emula lo hecho por otros referentes del cine español como Pedro Almodóvar (Hable con ella) y Luis Buñuel (Ese oscuro objeto del deseo y El discreto encanto de la burguesía). “Sirât es un ejercicio de bailar el dolor, asumirlo y liberarnos a través de ello. […] Quería que la gente celebrara su herida, que bailara su carencia”, contó Laxe en entrevista con The Hollywood Reporter en Español.

Aunque no forma parte de la comunidad hispana, sino de la región latinoamericana, “El agente secreto”, dirigida por Kleber Mendonça Filho, es otra de las cintas favoritas de cara a la gala de los Óscar. Wagner Moura está nominado en la categoría de Mejor Actor, mientras que Gabriel Domingues en la de Mejor Casting. Ganadora de un Globo de Oro, la producción también aspira a la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Película Internacional. Entre sus connacionales, Adolpho Veloso recibió una nominación a Mejor Fotografía por Train Dreams.

Algunas de las películas latinoamericanas que quedaron fuera de la contienda por el Óscar son “La misteriosa mirada del flamenco” (Chile), “Querido Trópico” (Panamá), “Belén” (Argentina), “Un poeta” (Colombia) y “No nos moverán” (México).

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Tribunales departamentales intensifican tareas para las elecciones del domingo 22
2
Gobernación y Senamhi alertan de un déficit de lluvias en el valle y cono sur
3
Reutilizan los neumáticos en desuso para la cosecha y trabajos en el campo
4
Guerra en Oriente Medio: un conflicto que se desborda por todas partes
5
Los candidatos proponen regalías por electricidad y hub logístico industrial

Lo más compartido

1
Camacho celebra renuncia de Barrientos y dice que la aplicación del modelo 50/50 es "indetenible"
2
Gobierno autoriza el uso de biotecnología HB4 para la soya en Bolivia
3
Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17
4
12 presidentes latinoamericanos participan de la cumbre de Trump este sábado
5
El Alto: Tres niños sobreviven a un intento de infanticidio tras ser envenenados y heridos

Más en Cultura

06/03/2026
Virtuosos escultores festejan su día con una exposición
Conmemorando el Día Internacional del Escultor, hoy levanta telón la octava edición de la exposición “Esculturas que expresan esencia y visión boliviana”, en...
Ver más
05/03/2026
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom Quixote en un comunicado en Instagram en el...
Ver más
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo y participación ciudadana para construir el Plan Nacional de Fomento al...
Ver más
05/03/2026
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran perdidamente a pesar del antiguo odio entre sus familias. Casados en secreto,...
Ver más
05/03/2026
El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas para el 6, 7 y 8 de marzo en La Productora (calle Gral. Achá y Falsuri), todas a...
Ver más
04/03/2026
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de Cine Espacial Tsiolkovsky (ISFF de Tsiolkovsky) en busca de suquinto galardón.
Ver más
03/03/2026
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
En Portada
08/03/2026 País
Tribunales departamentales intensifican tareas para las elecciones del domingo 22
A dos semanas de las elecciones subnacionales del 22 de marzo los preparativos se intensifican en los nueve Tribunales Electorales  Departamentales (TED) del...
vista
08/03/2026 País
Los candidatos proponen regalías por electricidad y hub logístico industrial
Las propuestas de establecer una regalía por la generación de energía eléctrica para Cochabamba y la creación de una zona industrial o Hub logístico industrial...
vista
08/03/2026 País
Candidatos Loza y Flores hablan de polos productivos, turismo y autonomía
El escenario político rumbo a las elecciones subnacionales en el departamento de Cochabamba presenta distintas visiones sobre el rol que debe cumplir la...
vista
07/03/2026 Mundo
Presidente Paz se reúne con su homólogo electo de Chile en Miami
En el marco de la cumbre «Escudo de las Américas», el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo una reunión bilateral con el presidente electo de Chile, José...
vista
07/03/2026 Mundo
Donald Trump y 12 líderes regionales firman un acuerdo de coalición militar contra cárteles de la droga
El presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció durante cumbre Escudo de las Américas que el país ha desatendido la región durante años.
vista
07/03/2026 País
El apretón de manos entre Paz y Trump abre una nueva era en las relaciones entre Bolivia y EE. UU.
En el encuentro, Donald Trump agradeció la presencia de Rodrigo Paz en el evento que se celebra en Miami. Se trata del primer encuentro en ambos mandatarios.
vista
Actualidad
En el Día Internacional de la Mujer, la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), expresó...
Ver más
08/03/2026 País
Iglesia Católica exige respeto a la vida y dignidad de la mujer ante escalada de feminicidios en Bolivia
Buceadores especializados de la Armada Boliviana realizaron trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento...
Ver más
08/03/2026 País
Buceadores de la Armada trabajan a casi 5.000 metros de altura para garantizar agua potable en Potosí
El presidente estadounidense Donald Trump no tardó mucho tiempo en dar contenido a su iniciativa del Escudo de las...
Ver más
08/03/2026 Mundo
17 países americanos se unen contra los carteles
El haber inaugurado una nueva etapa en el transporte masivo en el país, abrir Bolivia a los cielos del mundo, coadyuvar...
Ver más
08/03/2026 País
El Hércules C-130H abrió a Bolivia los cielos del mundo durante 49 años
Deportes
Tras un intenso partido, el representativo de Cochabamba superó por 2-0 a SantaCruz y se consagró campeón del Torneo...
Ver más
08/03/2026 Fútbol
Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17
Tras un intenso partido, el representativo de Cochabamba superó por 2-0 a SantaCruz y se consagró campeón del Torneo...
Ver más
08/03/2026 Fútbol
Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17
Bolívar y Always Ready disputarán esta tarde el campeonato de la Copa de Verano, a partir de las 16:00 en el estadio...
Ver más
08/03/2026 Fútbol
Bolívar y Always Ready definen al campeón de la Copa de Verano en el estadio Hernando Siles
Tras el partido de ida de la final del torneo de verano, en el que Always Ready ganó a Bolívar en El Alto (3-2), en un...
Ver más
07/03/2026 Fútbol
Fuego cruzado entre Claure y Costa: Acusaciones de amenazas a jugadores, pedidos de pruebas y denuncias
Tendencias
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
Ver más
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
Doble Click
La 98.ª edición de los Premios de la Academia está más cerca que nunca. Tras el anuncio de los nominados en las 24...
Ver más
08/03/2026 Cultura
Los hispanos que aspiran a conquistar los Premios Óscar 2026
Conmemorando el Día Internacional del Escultor, hoy levanta telón la octava edición de la exposición “Esculturas que...
Ver más
06/03/2026 Cultura
Virtuosos escultores festejan su día con una exposición
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas