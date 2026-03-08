Los hispanos que aspiran a conquistar los Premios Óscar 2026

La 98.ª edición de los Premios de la Academia está más cerca que nunca. Tras el anuncio de los nominados en las 24 categorías, destacaron los nombres de múltiples talentos y creativos hispanos, que aspiran a levantar la estatuilla el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby, en Los Ángeles, California.

Guillermo del Toro, aclamado cineasta mexicano y tres veces ganador del Óscar por Pinocho y La forma del agua, tiene la posibilidad de sumar dos galardones más a su palmarés, gracias a la nominación de “Frankenstein” en las categorías de Mejor Guion y Mejor Película. La cinta, que revive el clásico literario de Mary Shelley, suma siete candidaturas más, incluida a Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi) y Mejor Fotografía (Dan Lausten).

Entre los intérpretes, Benicio del Toro, nacido en Puerto Rico, se perfila como uno de los posibles ganadores del Óscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en “Una batalla tras otra”, película dirigida por Paul Thomas Anderson, en la que compartió pantalla con Leonardo DiCaprio y Sean Penn, también nominado en esta categoría. El protagonista de Tierra de nadie: Sicario y El esquema fenicio ganó este mismo reconocimiento en 2021 por Tráfico, de Steven Soderbergh. Florencia Martin, de ascendencia argentina, también recibió una nominación por el diseño de producción de este filme.

En los últimos años, México ha sido cuna de algunas de las mentes más brillantes de la industria de la animación. Una de ellas es Nidia Santiago, coproductora de “La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia”, la película dirigida por Liane-Cho Han y Maïlys Vallade, que aspira al Óscar a Mejor Largometraje Animado, junto a Elio y Zootopia 2, que también cuenta con talento hispano.

De ascendencia mexicana, Adrián Molina es un animador y artista gráfico que comenzó a trabajar con Pixar en 2007. Después de “Ratatouille”, “Toy Story 3” y “The Good Dinosaur”, escribió y codirigió “Coco”. En “Elio”, plasmó la historia de un pequeño niño, de padres dominicanos, que está completamente obsesionado con el espacio. Pronto, se ve envuelto en una aventura cósmica con la que deberá forjar nuevos lazos con formas de vida alienígena y afrontar una crisis de proporciones intergalácticas.

Por su parte, Yvett Merino, también de padres mexicanos, forma parte del equipo de producción de “Zootopia 2”, la película animada más taquillera en la historia de Disney. La creativa ha producido proyectos como “Moana: Un mar de aventuras”, “Frozen II”, “Raya y el último dragón”, “Wish: El poder de los deseos” y “Encanto”, cinta por la que recibió un Óscar a Mejor Película Animada.

Alejados del terreno de la ficción, entre los nominados a Mejor Cortometraje Documental se encuentra Juan Arredondo, fotógrafo colombo-estadounidense, cuyas imágenes exploran la desigualdad social, las violaciones a los derechos humanos y los conflictos sociales en América Latina y Ucrania. Ganador del World Press Photo Award, produce y fotografía “Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”, una crónica íntima sobre el documentalista Brent Renaud, el primer periodista estadounidense que murió en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

En la categoría de Sonido, el mexicano José Antonio García destaca como parte del equipo de “Una batalla tras otra”, junto a Christopher Scarabosio y Tony Villaflor. Esta es la tercera nominación del sonidista, quien anteriormente trabajó en Argo y Roma. Por su parte, Felipe Pacheco, de Costa Rica, recibió la misma distinción por la edición musical de Sinners, dirigida por Ryan Coogler.

Uno de los equipos más celebrados dentro de este rubro es el de “Sirât”, conformado por Amanda Villavieja (jefa de sonido directo), Laia Casanovas (diseñadora de sonido) y Yasmina Praderas (mezcladora de sonido). Las españolas obtuvieron el galardón a Mejor Diseño Sonoro en los Premios del Cine Europeo 2026.

Durante su paso por festivales, el sonido de la cinta, dirigida por Oliver Laxe, fue reconocido por hacer que la travesía de sus personajes resultara tan estimulante como reveladora. Entre otros motivos, eso fue lo que llevó a los miembros de la Academia a elegirla en la categoría de Mejor Película Internacional, en la que también compiten filmes como “It was just an accident”, “Sentimental Value” y “ The Voice of Hind Rajab”.

Con dos nominaciones al Óscar, el cineasta franco-gallego emula lo hecho por otros referentes del cine español como Pedro Almodóvar (Hable con ella) y Luis Buñuel (Ese oscuro objeto del deseo y El discreto encanto de la burguesía). “Sirât es un ejercicio de bailar el dolor, asumirlo y liberarnos a través de ello. […] Quería que la gente celebrara su herida, que bailara su carencia”, contó Laxe en entrevista con The Hollywood Reporter en Español.

Aunque no forma parte de la comunidad hispana, sino de la región latinoamericana, “El agente secreto”, dirigida por Kleber Mendonça Filho, es otra de las cintas favoritas de cara a la gala de los Óscar. Wagner Moura está nominado en la categoría de Mejor Actor, mientras que Gabriel Domingues en la de Mejor Casting. Ganadora de un Globo de Oro, la producción también aspira a la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Película Internacional. Entre sus connacionales, Adolpho Veloso recibió una nominación a Mejor Fotografía por Train Dreams.

Algunas de las películas latinoamericanas que quedaron fuera de la contienda por el Óscar son “La misteriosa mirada del flamenco” (Chile), “Querido Trópico” (Panamá), “Belén” (Argentina), “Un poeta” (Colombia) y “No nos moverán” (México).