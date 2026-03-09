Debates electorales: el 95% de candidatos confirmó su participación

ERBOL
Publicado el 09/03/2026 a las 23h39
El 95% de los candidatos a alcaldes y gobernadores convocados a los debates electorales ya confirmó su participación, informó este lunes el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, y expresó su expectativa de que el 5% restante lo haga en las próximas horas.

“Tenemos el 95% de confirmación. Esperemos que el restante 5% lo haga el día de mañana. (A) los candidatos que aún no han confirmado los invitamos a hacerlo por el bien de la democracia para fortalecer el voto informado”, señaló.

Este miércoles 11 de marzo se realizarán los debates de candidatos a gobernadores en los nueve departamentos del país, mientras que el domingo 15 de marzo será el turno de los candidatos a alcaldes de las ciudades capitales de departamento y un día antes, los aspirantes a dirigir la alcaldía de El Alto.

Los debates comenzarán entre las 20:30 y las 21:00, dependiendo del departamento. En La Paz y Santa Cruz arrancarán a las 21:00. Todos tendrán una duración aproximada de tres horas.

Ávila indicó que la metodología de esos encuentros ya fue aprobada y contempla un bloque de exposición de propuestas en función de ejes temáticos y otro de preguntas entre candidatos, con posibilidad de réplica y dúplica.

Sobre los moderadores, señaló que los tribunales electorales departamentales están a cargo de su elección.

 

Ejes temáticos

Los ejes temáticos de los debates incluyen autonomía, economía y educación, además de otros vinculados a las necesidades específicas de cada departamento, por lo que variarán según la región.

Todos tendrán lugar en estudios de televisión y sedes de asociaciones de periodistas. Los canales deberán transmitirlos en señal abierta y limpia, como ocurrió en los debates presidenciales.

Por otra parte, Ávila pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional designar a la brevedad posible a los vocales del Tribunal Electoral Departamental de La Paz.

Advirtió que, si no se concreta esa designación, el TSE asumirá esas funciones que incluye el cómputo departamental del proceso electoral.

