Gobierno reestructura la cancillería mediante decreto y busca la inversión extranjera

Mediante el Decreto Supremo 5594 dispuesto por el presidente Rodrigo Paz, el gobierno decidió cambiar la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, empezando por el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, que ahora pasa a llamarse Viceministerio de Comercio Exterior, Inversiones Extranjeras e Integración.

Pero no es solo un cambio de nombre, la instancia tendrá tres direcciones: una para exportaciones y acuerdos comerciales, otra enfocada en captar inversiones extranjeras y una más sobre integración y fronteras.

La idea del Gobierno es que la política exterior deje de ser solo diplomática y pase a jugar más en lo económico, diseñando estrategias para que Bolivia se meta mejor en los mercados internacionales, mejore su competitividad y diversifique su producción.

Además, la Cancillería ahora tendrá más tareas, como promover inversiones desde afuera, coordinar con otras instituciones y analizar el contexto global, tomando en cuenta factores geopolíticos y económicos que influyen en el país.

Incluso, se suma una nueva área enfocada en geopolítica y geoeconomía, lo que refuerza la apuesta por darle un enfoque más estratégico a la relación de Bolivia con el mundo.

Por otra parte, el Decreto Supremo 5593 también ajusta el funcionamiento del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, lo que le da a la Cancillería un rol más fuerte dentro de este espacio.

El Gobierno busca que la Cancillería no solo gestione relaciones internacionales, sino que también salga a "vender" al país y atraer capitales.