TED de Cochabamba y Santa Cruz demoran en cómputo de subnacionales

País
Unitel
Publicado el 27/03/2026 a las 23h34
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A casi seis días de las elecciones subnacionales, los tribunales electorales de Cochabamba y Santa Cruz aceleran el cierre del cómputo oficial en medio de revisiones pendientes y actas observadas que han ralentizado el proceso e impiden proclamar resultados finales.

En Cochabamba, el cómputo oficial tiene un avance mayor que en Santa Cruz, aunque todavía inconcluso, de acuerdo con lo reflejado por el presidente del TED local, Daniel Quintero, quien informó que el proceso está aproximadamente al 97% y la previsión es retomar labores este sábado desde las 8:00 para concluirlo y proceder con la proclamación de resultados.

La autoridad también explicó que el retraso responde, en gran medida, a observaciones realizadas por las propias organizaciones políticas sobre sus actas, lo que obliga a una revisión detallada, conforme establece la norma.

Según detalló Quintero, se detectaron numerosos errores aritméticos en hojas de trabajo y actas electorales, lo que exige revisar hasta tres documentos por cada caso, emitir resoluciones en Sala Plena y recién después digitalizar los resultados, un procedimiento que calificó como “muy moroso”.

Hasta el cierre de esta edición, la elección de Leonardo Loza como gobernador era inequívoca.

En Santa Cruz, la revisión de actas observadas se ha convertido en el principal cuello de botella, según lo expuesto por el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Marco Monasterio, quien explicó que el análisis “lleva un tiempo considerable, acta por acta”, debido a que existen más de 2.400 documentos en esta condición.

“En ningún momento nosotros alargamos el cómputo con alguna intencionalidad, más bien lo hacemos con la participación de los delegados (de los partidos políticos), para que ellos puedan verificar cuáles son las observaciones y las correcciones”, sostuvo la autoridad.

Hasta las 22:00 de este viernes, el cómputo oficial del TED cruceño alcanzaba el 91,06% respecto a la elección de la Gobernación, donde ya se perfila una segunda vuelta entre Juan Pablo Velasco (Libre) y Otto Ritter (SPT). Mientras que el cómputo de la elección municipal de Santa Cruz de la Sierra llega al 95,18%.

El avance en Santa Cruz también está condicionado por decisiones adicionales vinculadas al proceso electoral, tomando en cuenta que en el municipio de San Ignacio de Velasco se repetirá la votación el domingo 5 de abril en 21 mesas, luego de que se detectara el envío erróneo de papeletas de otra provincia.

 

Prudencia

Pese al avance, las autoridades evitaron anticipar resultados definitivos, especialmente en la elección a gobernador de Cochabamba, donde Leonardo Loza (AUPP) y Sergio Rodríguez (APB - Súmate) alcanzan el 40,31% y el 23,48%, respectivamente.

De acuerdo con la Ley del Régimen Electoral, existen dos escenarios principales para que un candidato a gobernador gane en primera vuelta: obtener más del 50% de los votos válidos o alcanzar un mínimo del 40% de los votos válidos y tener una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales respecto a la segunda candidatura más votada.

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