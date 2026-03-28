Balacera en La Paz: tres sujetos interceptan a una persona y huyen tras robo

Un violento hecho con uso de arma de fuego se registró la tarde de este sábado en la avenida Esteban Arce, en la zona de Villa San Antonio, donde tres sujetos interceptaron a una persona para sustraerle una mochila y luego darse a la fuga en un vehículo, según reportes preliminares.

Vecinos del sector alertaron a la Estación Policial Integral (EPI) San Antonio tras escuchar detonaciones. En el lugar, personal policial realizó el levantamiento de al menos tres casquillos percutados, mientras se procedió al resguardo de la escena para evitar la contaminación de evidencias. De acuerdo con testimonios, los disparos habrían sido realizados contra el suelo durante el hecho.

El jefe de la EPI San Antonio, teniente coronel Cristhian Montaño, informó que se activó un operativo en toda la ciudad de La Paz para identificar a los autores y el vehículo utilizado en la fuga. "Se cuenta con las características del motorizado y registros de cámaras de seguridad que serán clave para dar con los responsables", señaló.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) asumió la investigación y ejecuta pericias técnicas para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento no se reportan personas heridas, mientras continúan las tareas de búsqueda y recolección de información en coordinación con vecinos y dirigentes de la zona.